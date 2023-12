Karatetrap, knokpartij en vijf rode kaarten: wéér (!) een afschuwelijk incident in het Turkse voetbal

Voor de zoveelste keer in korte tijd heeft zich een krankzinnige situatie voortgedaan op een voetbalveld in Turkije. Waar onlangs een scheidsrechter werd aangevallen in de Süper Lig, ging het woensdag mis op het tweede hoogste voetbalniveau. Dit keer liep het volledig uit de hand tijdens de wedstrijd tussen Bursaspor en Diyarbekirspor.

Er ontstond een massale vechtpartij tussen spelers, wisselspelers en stafleden van beide ploegen, waarna de scheidsrechter vijf keer de rode prent moest uitdelen. Op beelden is te zien dat een speler zelfs een heuse karatetrap uitdeelt. De reden van de vechtpartij is vooralsnog onduidelijk, maar de spanning stond er tijdens de wedstrijd vol op. De einduitslag was uiteindelijk 0-2.

Artikel gaat verder onder video

De voorzitter van Ankaragücü lijkt met zijn vuistslag in het gezicht van scheidsrechter Halil Umut Meler een trend te zijn begonnen in Turkije. Het regent afgelopen tijd incidenten op de voetbalvelden. Dinsdag ontstond er opnieuw ophef op de Turkse velden, toen het bestuur van Istanbulspor het in de thuiswedstrijd tegen Trabzonspor niet eens was met de arbitrage en daarom besloot om de spelers van het veld te sommeren.