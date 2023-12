Kieft laat compleet ander geluid horen en vindt rode kaart Berghuis onterecht

Wim Kieft is van mening dat onterecht een rode kaart heeft gekregen in het duel tussen Olympique Marseille en Ajax. De analist vond de overtreding van de Ajacied op die plek in het veld onhandig, maar zag geen kwade bedoelingen in zijn sliding.

Dat zegt de oud-aanvaller in zijn column voor De Telegraaf. Berghuis werd, voornamelijk op sociale media, hard aangepakt wegens zijn overtreding op Joaquín Correa, die geblesseerd het veld moest verlaten. Kieft laat een compleet ander geluid horen, want de analist vindt dat de sliding van Berghuis niet een actie was die ontstond wegens irritatie: "Het was geen tackle uit frustratie, maar goed bedoeld, om zijn ploeg te helpen. Het pakte alleen faliekant verkeerd uit, want uiteindelijk benadeelde hij zijn ploeggenoten met de rode kaart. Terwijl Berghuis een prima wedstrijd speelde", schrijft Kieft.

De oud-voetballer geeft in zijn wekelijkse column aan dat hij het wel dom vond van de middenvelder van Ajax op zijn sliding op zo'n plek op het veld in te zetten, waar eigenlijk helemaal geen gevaar was: "Je denkt dan ook: hou je een beetje in. Overigens ging er evenals in de aanloop naar de eerste penalty balverlies van Steven Bergwijn aan vooraf", voegt Kieft toe. "Dat blijft toch de meest grillige voorin bij Ajax met af en toe een flits. Hij kan het verschil maken op topniveau en op zijn leeftijd, 26 jaar, en met zijn ervaring moet hij veel constanter presteren."