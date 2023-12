Krabbendam begrijpt niets van Slot: 'Niemand weet waarom hij speelde tegen PSV'

Martijn Krabbendam begrijpt niet waarom Feyenoord-trainer Arne Slot afgelopen zondag in de thuiswedstrijd tegen PSV op de linksbuitenpositie de voorkeur gaf aan . De Kroaat maakte afgelopen zomer met veel verwachtingen de overstap van Dinamo Zagreb naar de regerend kampioen van Nederland en kende een veelbelovende start, maar worstelt na zijn blessure met zijn vorm. Krabbendam had tegen PSV misschien wel ‘gewoon’ gekozen voor Igor Paixão.

Feyenoord maakte z’n interesse in Ivanusec al in een vroegtijdig stadium van de zomerse transferwindow kenbaar bij Dinamo Zagreb, maar de Kroatische topclub wilde de aanvaller in eerste instantie niet laten gaan. Dinamo Zagreb kon Ivanusec goed gebruiken in de strijd om plaatsing voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Na de uitschakeling tegen AEK Athene kreeg de dribbelaar alsnog groen licht voor zijn overstap naar De Kuip. Er werd veel verwacht van Ivanusec en hij stelde in zijn eerste wedstrijden zeker niet teleur.

Artikel gaat verder onder video

De Kroaat debuteerde in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht en verzorgde meteen een assist. Twee weken later maakte hij in het thuisduel met sc Heerenveen zijn eerste treffer in Rotterdamse dienst. Een paar dagen daarna verscheen hij ook in de Champions League-wedstrijd tegen Celtic aan de aftrap, maar moest hij vlak voor tijd wegens een enkelblessure vervangen worden. Ivanusec stond daardoor een paar weken aan de kant. Hij is inmiddels alweer even fit, maar is er niet in geslaagd zijn goede start een passend vervolg te geven. In de topper tegen PSV werd de Kroaat al na 54 minuten naar de kant gehaald.

Krabbendam denkt dat Ivanusec een paar weken rust goed kan gebruiken. “Want die is gekomen, niet fit, geblesseerd geraakt”, zegt de Feyenoord-watcher in de Dick Voormekaar Podcast van Voetbal International. “Nu speelde hij dan tegen PSV, maar niemand weet eigenlijk waarom. Ik denk dat Slot gewoon dacht dat hij het gewend is om grote wedstrijden te spelen en het daarom maar mocht laten zien. Alleen is hij nog niet zo ver”, stelt Krabbendam. Ivanusec deed een paar dagen eerder tegen Atlético Madrid twintig minuten mee. Slot koos in die wedstrijd nog voor Paixão, maar de Braziliaan heeft het al een geruime tijd niet meer op zijn heupen.

Krabbendam had desondanks Paixão wel willen zien tegen PSV. “Onze vriend Paixão heeft natuurlijk heel veel krediet gehad de afgelopen weken. Hij heeft het niet laten zien, maar van hem denk je: tegen PSV misschien wel. Hij heeft tenminste een beetje diepgang in zijn spel”, zegt de Feyenoord-watcher. Diepte ontbrak zondag bij Feyenoord, ook omdat Calvin Stengs aan de rechterkant de bal liever in zijn voeten krijgt aangespeeld. Daardoor kwam Santiago Giménez op een eiland te staan. De Mexicaan maakte tegen PSV weliswaar zijn zeventiende competitietreffer, maar Krabbendam ziet dat wat minder loopt. “Giménez is natuurlijk ook een verhaal op zichzelf aan het worden. Hij heeft bijna dertig doelpunten gemaakt dit kalenderjaar, dat gaan er natuurlijk meer worden. Daarmee overlegt hij fenomenale cijfers. Máár, hij is het even kwijt”, klinkt het.