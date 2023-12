Kuyt onder de indruk: ‘Hij heeft nog meer dan ik, als ik eerlijk ben’

Dirk Kuyt is onder de indruk van de prestaties van . De Ajax-spits verkeert momenteel in goede vorm en is onderwerp gesprek in de podcast KieftJansenEgmondGijp. Tijdens de opnames wordt de vergelijking getrokken tussen Brobbey en Kuyt, waarna de oud-aanvaller laat weten dat hij denkt dat de Ajacied in potentie de betere is.

“Als je gaat kijken naar de spitsen in de Nederlandse competitie, bijvoorbeeld (Luuk, red.) De Jong en (Santiago, red.) Giménez, vind ik Brobbey wel het meest op jou lijken”, stelt Wim Kieft. Kuyt geeft de analist gelijk. “Ja, hij gebruikt veel kracht, maar is ook wendbaar. Dat snelle en explosieve heeft hij ook wel”, zegt de oud-aanvaller.

“Ik denk dat hij eigenlijk nog wel iets meer heeft dan ik, als ik eerlijk ben. Hij is nóg sterker, maar waar hij in de jeugd moeite mee had, is om het vol te blijven houden”, zegt Kuyt. De oud-trainer van ADO Den Haag stelt dat Brobbey geen hele wedstrijden op het hoogste niveau kon presteren. Dit heeft te maken met de manier waarop Brobbey zijn lichaam gebruikt, denkt Kuyt.

“Hij is natuurlijk ook een beetje bonkig, net als ik dat had. Dan moet je daar met je lichaam op een bepaalde manier mee omgaan. Het fitste word je gewoon door wedstrijden te spelen. Ik vind hem wel echt een hele goede spits”, gaat de oud-speler van onder meer Liverpool en Feyenoord verder. Kuyt verscheen zondag ook al in het nieuws. Er gaan geruchten dat een nieuwe trainersklus in de maak is voor de Nederlander.