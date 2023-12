Kuyt staat voor nieuwe trainersklus en kan bekende landgenoot met zich meenemen

Voor Dirk Kuyt lonkt een nieuwe trainersklus. De voormalig aanvaller is in beeld bij Apollon Limassol, zo weet Voetbal International te melden. Roy Makaay zou als zijn assistent mee moeten gaan naar Cyprus.

Kuyt is werkloos sinds zijn teleurstellend verlopen avontuur bij ADO Den Haag in 2022. In mei van dit jaar liet hij weten graag weer aan de slag te gaan. Een nieuwe club vond hij nog niet. "Mocht de juiste functie voor mij niet voorbijkomen, dan denk ik dat het voor mij ook heel goed kan zijn om assistent van een hoofdtrainer te zijn", liet Kuyt weten.

Het zou echter goed kunnen dat Kuyt wel de hoofdtrainer wordt bij Apollon, met Makaay als zijn assistent. Een definitief besluit is nog niet genomen. Beide trainers hebben ervaring opgedaan in de jeugd van Feyenoord; Makaay was ook werkzaam bij Rangers FC en is momenteel ambassadeur bij zijn oude club Bayern München.

Apollon brak onlangs met de Servische trainer Vladam Milojevic en is nu op zoek naar een opvolger. De club staat zevende in de competitie van Cyprus.