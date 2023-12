Kwakman heeft geen genade met Ajax-duo: 'Worden gewoon geslacht'

Kees Kwakman stelt dat Ajax verdedigend nog altijd niet stabiel genoeg is. In de eerste helft tegen PEC Zwolle hadden de gasten namelijk de betere kansen, ondanks dat de Amsterdammers dankzij Brian Brobbey aan de leiding gingen halverwege. “PEC Zwolle had op voorsprong moeten staan”, was de even duidelijke als harde conclusie van de analist.

In de rustanalyse van ESPN zoomde Kwakman in op de situatie van Ajax, bij wie Devyne Rensch een aanvallende rol heeft en bij de openingstreffer van Brobbey de assist gaf. “Rensch komt vaak aan de binnenkant en doet dit heel goed. Brobbey mist de bal bijna nog, die gaat bijna op zijn hak”, glimlachte Kwakman, die niet kan inschatten of het buitenspel was. “Je denkt aan buitenspel, omdat hij met zijn hoofd naar voren staat, maar we moeten het maar geloven. Zij hebben het beste zicht.”

Maar op de momenten dat Rensch naar voren is, is de rechterflank van Ajax verdedigend kwetsbaar, ziet Kwakman. “Ajax mist met Benjamin Tahirović een bepaalde dynamiek”, lichtte hij een gevaarlijke counter van PEC Zwolle uit. “Als je eerder kijkt, dan wordt hij er gewoon uitgelopen. Ajax mist dan een bepaalde dynamiek. Borna Sosa heeft het dan ook niet in zijn verdedigen, dat is ook nog steeds niet goed genoeg. Zij worden gewoon geslacht door PEC Zwolle op snelheid, door Odysseus Velanas en Davy van den Berg, die dat kunnen.”

Ondanks alle kansen voor PEC Zwolle staat Ajax halverwege op voorsprong in de Johan Cruijff Arena. Kwakman: “Maar PEC Zwolle komt hier niet met de witte vlag, absoluut niet. Ze straalden vanaf de eerste minuut iets uit en hadden druk naar voren. Er waren tien minuten dat Ajax het kwijt was, daarin had PEC Zwolle de overhand en een aantal snelle uitvallen”, aldus Kwakman. “Vooral Namli is heel balvast.”

Het doelpunt van Brian Brobbey wordt door de VAR goedgekeurd, Ajax op 1-0 tegen PEC Zwolle! 👏 pic.twitter.com/ehOVNZMeuk — ESPN NL (@ESPNnl) December 17, 2023