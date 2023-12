Kwakman komt met Ajax-nieuwtje: 'Hij zat mentaal niet lekker in zijn vel'

zat een tijdje niet zo goed in zijn vel bij Ajax. Onder Maurice Steijn haalde de buitenspeler annex middenvelder niet zijn beste niveau, maar onder diens opvolger John van ’t Schip is hij weer helemaal op de weg terug.

“Hij zat mentaal ook niet lekker in zijn vel”, blikte Kees Kwakman terug bij ESPN op de periode van Berghuis onder Maurice Steijn. “Dat zag je aan alles. Nu is hij één van de jongens die de kar moet trekken bij Ajax. En hij moet ook weer omschakelen”, aldus Kwakman. “Dat heeft Ten Hag er echt ingekregen bij hem. Bij Feyenoord was dat nooit zo aan de orde en je zag dat onder Steijn wel wat verslappen.”

Maar de laatste weken gaat het duidelijk beter, zag Kwakman. “Sinds Van ’t Schip is gekomen, heeft hij de vorm enorm te pakken”, loofde de analist. “Hij is vooral heel effectief. Hij creëert veel kansen, geeft veel assists. Dat heeft hij echt opgepakt, al was hij dat ook wel een beetje verplicht. Hij was een van de jongens die onder Steijn niet erg zijn best deed.”

Als voorbeeld noemde Kwakman de veelbesproken invalbeurt tegen FC Utrecht van Berghuis. “Al was hij toen niet helemaal fit”, vervolgde de oud-voetballer. “Als ervaren speler en tweede aanvoerder was hij ook wel verplicht om een tandje bij te schakelen. Dat heeft hij gedaan en op dit moment doet hij het uitstekend. Hij is in vorm.”