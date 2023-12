Leeuwinnen wacht wéér een 'kromme' loting: 'Dat hoort eigenlijk niet'

Nederland wacht na de groepsfase van de Nations League, waarin het zowel Schotland als Engeland trof, voor de Final Four van dat toernooi opnieuw een 'kromme' loting. In februari hoopt de ploeg van bondscoach Andries Jonker zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen die in de zomer van 2024 in Parijs worden gehouden, maar als op 11 december bekend wordt wie de tegenstander in de halve finale is dan zal ook blijken welk land een groot voordeel krijgt ten opzichte van de andere twee overgebleven kandidaten.

Dat zit zo: twee Europese landen kwalificeren zich op de eindronde van de Nations League voor het Olympische voetbaltoernooi. Normaal gesproken zijn dat de twee finalisten, maar de situatie doet zich voor dat één van de geplaatste landen, Frankrijk, als organisator van de Spelen al zeker is van een ticket. De andere drie landen, Nederland, Spanje en Duitsland, hebben dus twee startbewijzen te verdelen.

Concreet gezegd: mocht Frankrijk de finale halen, dan gaat de winnaar van de strijd om plek drie óók naar de Spelen. En daarin zit 'm gelijk de ongelijkheid, wordt Jonker geciteerd door De Telegraaf: "Als ik het goed op een rij heb gezet, dan lijkt het erop dat een loting tegen Frankrijk verreweg de gunstigste optie is. En dat hoort eigenlijk niet. Als je van Frankrijk wint, sta je in de finale en is de buit binnen. Maar als je van Frankrijk verliest, krijg je in de strijd om het brons nóg een kans, omdat de Fransen dus al een ticket op zak hebben." De Telegraaf schetst een scenario waarin de Nederlandse vrouwen achter het net zouden vissen: "Stel: Oranje wordt aan Duitsland gepaard, verliest en wordt naar de troostfinale verwezen. Als Spanje dan in de andere halve finale van Frankrijk wint, zijn de twee startbewijzen voor Parijs vergeven en valt er in de troostfinale niets meer te winnen."

Competitievervalsing

De loting voor de groepsfase was eerder ook al behoorlijk controversieel. Nederland werd daarin gekoppeld aan Engeland en Schotland, die aan de Nations League meedoen als aparte naties maar op de Olympische Spelen samen met Noord-Ierland en Wales één team-Groot-Brittanië zouden vormen. Daardoor deed de situatie zich voor dat de Schotse speelsters dinsdag op de slotdag baat zouden hebben bij een grote nederlaag tegen de Engelsen, waardoor dat land Nederland nog voorbij had kunnen steken en beslag kon leggen op de groepswinst. Door twee late treffers van Damaris Egurrola maakte Oranje de 0-6 die het team van Sarina Wiegman in Glasgow uit het vuur sleepte echter ongedaan en werd dat scenario ternauwernood voorkomen.