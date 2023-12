Lijst met beste dribbelaars van Eredivisie kent opvallende nummer drie

De Eredivisie heeft dinsdag de lijst met de beste dribbelaars van 2023 gepubliceerd. Osame Sahraoui van sc Heerenveen voert met 110 geslaagde dribbels de lijst aan. Voormalig Ajax-speler legt opmerkelijk genoeg beslag op het brons.

De derde plaats van Kudus is opvallend, daar hij in 2023 slechts iets meer dan een half seizoen in de Eredivisie heeft gespeeld. Ajax verkocht de Ghanese aanvaller eind augustus voor 46 miljoen euro (inclusief bonussen) aan West Ham United. Kudus was in het beperkt aantal wedstrijden dat hij dit kalenderjaar voor Ajax speelde goed voor tachtig geslaagde dribbels.

Daarmee moet hij naast Sahraoui ook PSV-aanvaller Johan Bakayoko (88) boven zich dulden. De lijst wordt gecompleteerd door Million Manhoef (78), Couhaib Driouech (68), Magnus Mattson (60), Iñigo Córdoba (60), Bobby Adekanye (59), Mats Seuntjens (58) en Xavi Simons (58).

Kudus is in dienst van West Ham United de laatste tijd aardig op schot. In de laatste twee wedstrijden in de Premier League scoorde hij drie keer: twee tegen Wolverhampton Wanderers en één tegen Manchester United.