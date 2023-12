Makkelie in de fout bij moment voor twee witte wissels bij Feyenoord - PSV

Danny Makkelie had voor de overtreding van Quilindschy Hartman op Jordan Teze op z’n minst een gele kaart moeten geven, zo vinden de meeste PSV-fans. De arbiter hield de kaarten op zak, terwijl de verdediger van PSV naar de kant moest met een blessure. Feyenoord-verdediger Hartman kon wel verder, maar kreeg geen prent.

Op X is er veel ophef over dat besluit van de arbiter in De Kuip. “Makkelie liet behoorlijk veel toe en zette de toon door voor Hartman het geel op zak te houden. Een veldslag is het overigens niet geworden”, schreef PSV-watcher Rik Elfrink. Ook veel andere PSV-fans waren het niet eens met het besluit van Makkelie om geen kaart te geven aan Hartman.

Uiteindelijk moest Hartman overigens ook gewisseld worden. In de pauze ging hij met een witte wissel naar de kant bij Feyenoord en werd vervangen door Marcos López, omdat hij nog te veel last had van het moment in de eerste helft. Een witte wissel is een spelersvervanging die het desbetreffende team geen wissel kost, omdat het een hoofdblessure betreft. Feyenoord en PSV hielden hun vijf resterende wissels dus gewoon over. Omdat het papiertje wat doorgegeven moet worden bij die wissel wit is, heet het een witte wissel. Makkelie trok in het eerste bedrijf uiteindelijk geen enkele gele kaart.