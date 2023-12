Manchester City wint vier Premier League-duels op rij niet en zakt weg op ranglijst

Aston Villa heeft woensdagavond een uiterst knappe overwinning geboekt op regerend landskampioen Manchester City. In Birmingham wist de ploeg van Unai Emery te zegevieren door een doelpunt van , die Villa Park een kwartier voor tijd liet ontploffen: 1-0. Voor de vierde keer op rij weet Manchester City niet te winnen in de Premier League.

Manchester City ging met een vervelend gevoel naar Aston Villa toe, want The Citizens leden afgelopen weekend kostbaar puntverlies in de absolute slotfase tegen Tottenham Hotspur. Aangezien Arsenal en Liverpool wel wisten te winnen, kon de ploeg van Pep Guardiola woensdagavond geen puntverlies veroorloven om de koppositie te behouden. Makkelijk was het duel tegen Aston Villa op voorhand niet, want The Villians presteren uitstekend dit seizoen.

Artikel gaat verder onder video

Dat bleek ook wel toen de bal ging rollen op Villa Park, want de thuisploeg was een stuk gevaarlijk dan de bezoekers uit Manchester. De ploeg van Emery kwam maar liefst tot 21 doelpogingen, terwijl Manchester City slechts tot twee schoten op doel kwam. Het liet zien dat het strijdplan van de club uit Birmingham werkte, maar tot een kwartier voor tijd leek de wedstrijd af te stevenen op een gelijkspel.

Bailey bracht daar echter verandering in en dat was terecht, want Aston Villa drong aan. De aanvaller uit Jamaica zag zijn schot via een speler van Manchester City achter Ederson terechtkomen. De bezoekers uit Manchester probeerden in het laatste kwartier nog wel terug te komen, maar dat lukte niet. Daardoor klimt Aston Villa op de ranglijst over Manchester City heen, dat de koppositie in Engeland heeft overgedragen aan Arsenal.