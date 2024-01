Ajax kan in zoektocht naar gewenste versterking aankloppen bij basisspeler in 'Europa League-seizoen'

Dat Ajax zich wil versterken met een ervaren middenvelder is een publiek geheim. Maar de huidige nummer vijf van de Eredivisie is naar verluidt ook op zoek naar een nieuwe verdediger en buitenspeler. Voor die laatste positie zouden de Amsterdammers eventueel kunnen aankloppen bij een oude bekende. heeft een aflopend contract bij Aston Villa. Ook is na dit seizoen mogelijk op te halen bij de verrassende nummer twee van Engeland.

Ajax-fans bewaren ongetwijfeld goede herinneringen aan Traoré. De linkspoot maakte in de zomer van 2016 op huurbasis de overstap van Chelsea naar de Nederlandse recordkampioen. Ajax had een paar maanden eerder Peter Bosz aangesteld als nieuwe hoofdtrainer en de coach uit Apeldoorn kende Traoré nog goed van hun gezamenlijke periode bij Vitesse. In Arnhem had de aanvaller een uitstekende indruk achtergelaten en de verwachtingen rond zijn komst naar Ajax waren dan ook erg hoog.

Het duurde echter even alvorens Traoré écht loskwam in Amsterdam. Hij speelde in het seizoen 2016/17 uiteindelijk 39 wedstrijden voor Ajax, waarin hij dertien keer scoorde en zes assists leverde. Vooral in de succesvolle Europa League-campagne was hij goed op dreef. In dertien wedstrijden trof hij vier keer raak en bereidde hij viermaal een treffer voor. Met twee doelpunten tegen Olympique Lyonnais had Traoré een belangrijk aandeel in het behalen van de finale. Hij vertrok na dat seizoen naar Lyon, dat hem drie jaar later verkocht aan Aston Villa. Die club verliet hij in de zomer van 2022 op huurbasis voor Basaksehir.

Bij Aston Villa komt Traoré er dit seizoen, mede door blessureleed, niet aan te pas. Hij kwam vooralsnog pas zes keer in actie, geen enkele keer als basisspeler. Traoré staat inmiddels al een tijdje aan de kant met een blessure. Het heeft er alle schijn van dat hij na dit seizoen vertrekt bij Aston Villa. Traoré is in het bezit van een aflopend contract en volgens Birmingham Mail is hij een van de spelers die ruimte zouden kunnen maken voor versterkingen. Dat kan deze winter al het geval zijn, maar ook komende zomer. Dan staat Aston Villa misschien ook wel open voor een vertrek van Bailey. De Jamaicaan stond in het verleden in de nadrukkelijke belangstelling van Ajax, maar tot een verhuizing naar Amsterdam kwam het niet.

Bailey verruilde KRC Genk in de winter van 2017 voor bijna twintig miljoen euro voor Bayer Leverkusen. Na 3,5 jaar in Duitsland te hebben gevoetbald vertrok hij naar Aston Villa. Daarvoor kwam hij dit seizoen in 26 wedstrijden in actie, waarin hij negen keer scoorde en acht assists verzorgde. Bailey is in het bezit van een in de zomer van 2025 aflopende verbintenis. Het is momenteel nog onduidelijk of hij openstaat voor verlenging.