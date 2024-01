Ajax kijkt voor nog twee andere posities rond op de transfermarkt

Ajax hoopt zich deze maand te versterken met een verdedigende middenvelder, maar kijkt volgens Voetbal International ondertussen ook rond voor een verdediger en een rechtsbuiten. Vuurwerk hoeft er in de transferperiode niet te worden verwacht van Amsterdammers. Financieel is er namelijk niet heel veel mogelijk.

Het is uitgesloten dat Ajax net als afgelopen zomer een blik nieuwe spelers opentrekt, zo klinkt het. De dure transferzomers en het mislopen van de Champions League hebben er flink ingehakt in Amsterdam. "Natuurlijk is er een buffer, maar de club wil leren van de fouten uit het verleden en gaat in januari niet strooien met tientallen miljoenen. Daarmee zou Ajax een vernietigend signaal afgeven aan de achterban."

De komst van een ervaren nummer zes heeft deze maand topprioriteit bij Ajax. De naam van Marten de Roon zong rond in de Johan Cruijff ArenA, maar hij lijkt niet te komen. Ook door de naam van Pierre-Emile Højbjerg is een streep gezet. Hij was de topkandidaat om het Amsterdamse middenveld te versterken, maar is om financiële en sportieve redenen onhaalbaar.

Het liefst had Kelvin de Lang het middenveld van Ajax al versterkt. De hoofdscout, die naar voren is geschoven omdat Klaas-Jan Huntelaar met een burn-out thuis zit en en er nog geen nieuwe directeur voetbalzaken is, heeft echter te maken met een lastige klus. "Ook voor de achterhoede en rechtsbuitenpositie is Ajax op zoek naar versterking, maar de kans is groot dat die beslissingen naar de zomer worden getild", aldus Voetbal International.