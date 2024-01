Ajax mist specifieke kwaliteit bij De Roon en gaat voor absolute topper

Ajax gaat deze maand geen poging ondernemen om over te nemen van Atalanta. De Amsterdamse club twijfelt volgens Johan Inan van het Algemeen Dagblad (te veel) aan de leiderschapskwaliteiten van de 32-jarige middenvelder. Voor de vacature van verdedigende middenvelder heeft Ajax een helder profielschets gemaakt, zo legt de Ajax-watcher uit in de AD Voetbalpodcast.

Het is geen geheim dat Ajax zich op korte termijn hoopt te versterken met een ervaren nummer zes. "De profielschets hebben ze eigenlijk voor zichzelf al heel helder uitgeschreven. Het moet een speler zijn met ervaring. Niet per se iemand van 35 jaar, maar wel een speler met behoorlijk wat wedstrijden in de benen. Het liefst in topcompetities", aldus Inan.

Ajax wil zich versterken met een verdedigende middenvelder die voetballende kwaliteiten meebrengt. "Maar vooral ook leiderschap gaat toevoegen aan de selectie en daar valt vooral onder dat hij verbaal heel aanwezig. De naam van De Roon heeft ook rondgezongen. Een speler van Atalanta, Oranje-international ook, maar daarvan twijfelen ze dus aan het tweede gedeelte. Hij komt qua positie en achtergrond in aanmerking, maar ze twijfelen of hij een leider is."

Volgens Inan is Ajax simpel gezegd op zoek naar een kartrekker. "Ze zoeken iemand die de boel op sleeptouw neemt, verbaal continu aanwezig is en daarmee spelers als Steven Bergwijn en Steven Berghuis gaat ondersteunen en soms gaat ontlasten. Het is natuurlijk een centrale positie op het veld en Ajax hoopt daar gewoon een topper binnen te halen, waarmee ze een kleine inhaalslag kunnen maken."