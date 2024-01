Ajax zet streep door naam die met koeienletters op wensenlijstje staat

Ajax heeft de komst van uit het hoofd gezet, zo meldt Johan Inan in de AD Voetbalpodcast. De 28-jarige middenvelder van Tottenham Hotspur was de topkandidaat om het Amsterdamse middenveld te versterken, maar is onhaalbaar.

Ajax is volgens Inan de zoektocht naar een ervaren verdedigende middenvelder in oktober/november gestart. "Eén naam kwam bovenaan te staan. Met koeienletters. Pierre-Emile Højbjerg van Tottenham Hotspur was de topkandidaat. Daar zat Ajax in de tijd van Ten Hag al achteraan. Toen koos hij voor Tottenham Hotspur. Nu dacht Ajax een goede kans te maken, maar bleek al vrij snel dat het heel prijzig zou worden. Bovendien ging hij ook weer best veel spelen in het team van Ange Postecoglou."

Højbjerg is op dit moment niet haalbaar voor Ajax. "Ze hebben min of meer een streep door zijn naam gezet. Nu zijn ze verder de markt aan het afstruinen. Loopt er nog ergens in een topcompetitie een geweldige kandidaat rond die Ajax in één klap veel beter kan maken?", aldus de Ajax-watcher.

In Amsterdam is men op zoek naar iemand die het team op sleeptouw kan nemen, verbaal continu aanwezig is en daarmee spelers als Steven Bergwijn en Steven Berghuis kan ondersteunen en ontlasten. "Het is natuurlijk een centrale positie op het veld en Ajax hoopt daar gewoon een topper binnen te halen, waarmee ze een kleine inhaalslag kunnen maken."