werd al verschillende keren in verband gebracht met een transfer naar Ajax, maar zover kwam het niet. De Jamaicaanse buitenspeler, die nu bij Aston Villa onder contract staat, heeft een zaakwaarnemer die graag zaken wil doen met de club uit Amsterdam. Er wordt al een nieuwe naam genoemd voor een potentiële transfer naar Ajax.

Voogd van Ajax-doelwit Bailey, Craig Butler, is de zaakwaarnemer van de Jamaicaan. “De nummer tien van Jamaica Onder-20 is één van mijn spelers. Zijn naam is Denzel McKenzie, een soort Leon Bailey on steroids. Hij is echt een topspeler. We doen ons best om hem naar Ajax te brengen. Hopelijk lukt het nu wel”, vertelt Butler tegen Voetbal International.

Artikel gaat verder onder video

In 2022 zocht Ajax een vervanger voor Antony, die naar Manchester United vertrok. Voor de zoveelste keer kwam de succesvolste club in Nederland uit bij de linksbuiten, maar wéér lukte het niet om Bailey binnen te halen. “We waren steeds heel dichtbij, maar de final push van Ajax ontbrak”, zo legt Butler verder uit over de afgeketste transfer

“Ik had het graag zien gebeuren”, gaat Butler verder. “Wie weet hoe het allemaal zou zijn gelopen, maar we staan achter de keuzes die we hebben gemaakt. Achteraf waren het de stappen die noodzakelijk waren. Leons transfer naar Aston Villa is goed uitgepakt. Hij doet het goed en houdt van de fans. Wie weet waar Leon nu zou hebben gestaan als hij wel naar Ajax was gegaan, omdat Ajax wereldwijd grote spelers voortgebracht heeft. Als Leon had getekend bij Ajax, zou hij daarna waarschijnlijk voor veel meer geld zijn verkocht, maar geld is ook niet alles.”