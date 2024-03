Leon Bailey kan lach niet inhouden na vraag van Cristian Willaert over Ajax

Aston Villa-aanvaller kan woensdag zijn lachen niet inhouden na een vraag van ESPN-verslaggever Cristian Willaert. Die voelde de rappe Jamaicaan aan de tand over zijn in het verleden afgeketste transfersnaar Ajax, de club waartegen hij het donderdag in de Johan Cruijff ArenA opneemt in de achtste finale van de Conference League.

Toen de inmiddels 26-jarige Bailey nog onder contract stond bij het Belgische KRC Genk waren de Amsterdammers concreet voor hem in de markt. Bayer Leverkusen werd echter zijn volgende bestemming, maar ook toen hij in Duitsland speelde was er opnieuw sprake van belangstelling van Ajax. Willaert wil van Bailey weten hoe dicht hij uiteindelijk bij een transfer is geweest.

Daarop moet de Jamaicaan lachen: "Dat is een hele pittige eerste vraag", merkt hij op. "Het was close", vervolgt Bailey, "ik heb een goede relatie met de club. Ajax is er voor mij geweest toen ik nog een jonge speler was, dat weten veel mensen waarschijnlijk niet. Ik was hier voordat ik prof werd, Ajax heeft veel werk op de achtergrond en papierwerk voor me gedaan zodat ik in Europa kon spelen. Dus Ajax is altijd in beeld geweest en ik heb altijd een goede band met de club gehad", legt Bailey uit.

Bailey kwam uiteindelijk terecht bij het Slowaakse AC Trencin, de club van voormalig Ajax-buitenspeler Tscheu La Ling, zo legt de betaalzender op de eigen website uit. Van daaruit begon hij zijn rondgang door Europa, die hem via Genk en Leverkusen in de zomer van 2021 naar Birmingham bracht. Namens Aston Villa kwam de rechtsbuiten dit seizoen inmiddels tot elf doelpunten en evenzoveel assists in 36 wedstrijden in alle competities. Acht van zijn goals maakte hij in de Engelse competitie, twee in de kwalificatiereeks voor de Conference League. In het hoofdtoernooi scoorde Bailey alleen in het uitduel met AZ, dat eind oktober op een 1-4 nederlaag werd getrakteerd.