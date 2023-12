Manchester United en Ten Hag hakken knoop door: aankoop van 60 miljoen euro mag vertrekken

De toekomst van ligt niet bij Manchester United. De Fransman is in het bezit van een aflopend contract. Manchester United heeft weliswaar de optie om de overeenkomst met een jaar te verlengen, maar is dat niet van plan. Dat meldt de doorgaans goed geïnformeerde David Ornstein van The Athletic maandagmorgen althans.

Het nieuws over Martial volgt twee dagen na de beschamende nederlaag van Manchester United tegen Bournemouth (0-3). De ploeg van trainer Erik ten Hag had een paar dagen eerder nog met 2-1 gewonnen van Chelsea en hoopte die zege een goed vervolg te geven tegen Bournemouth, maar het werd dus een middag om snel te vergeten. Ook voor Martial. De Fransman verscheen pas voor de vijfde keer dit seizoen aan de aftrap van een competitieduel. Hij werd echter na 56 minuten naar de kant gehaald.

Artikel gaat verder onder video

Manchester United telde in de zomer van 2015 zestig miljoen euro neer voor de komst van Martial, die overkwam van AS Monaco. De aanvaller had zich in zijn thuisland stormachtig ontwikkeld, maar is er in Engeland niet in geslaagd om aan de hoge verwachtingen te voldoen. Niet voor niks verruilde Martial Manchester United in 2022 al voor een halfjaar op huurbasis voor Sevilla. Hij kreeg van Ten Hag een nieuwe kans en kwam ondanks veel blessureleed 29 keer in actie (goed voor zes doelpunten en drie assists). Dit seizoen is er echter geen belangrijke rol voor hem weggelegd. Martial kwam tot op heden negentien keer in actie, waarvan zeven keer als basisspeler. Hij scoorde twee keer.

Wil Manchester United nog wat terugverdienen aan het bedrag dat het in 2015 betaalde voor Martial, dan heeft het in januari een laatste kans om hem te verkopen. De Fransman is zoals hierboven al aangegeven in het bezit van een aflopend contract en de club heeft dus niet de intentie om dat te gaan verlengen. Martial werd vorige week 28 jaar. De verkoop van de aanvaller zou Manchester United de ruimte bieden om te investeren in de selectie. Vooral voorin kan de formatie van Ten Hag een kwaliteitsinjectie goed gebruiken. Serhou Guirassy (VfB Stuttgart) en Donyell Malen (Borussia Dortmund) worden genoemd als mogelijke versterkingen.