Manchester United schatte waarde Antony maanden voor transfer heel veel lager in

De transfer van naar Manchester United is in een uitgebreide analyse van The Athletic nog eens onder de loep genomen. De Braziliaanse aanvaller maakte anderhalf jaar geleden voor honderd miljoen euro (inclusief variabelen) de overstap van Ajax naar de club van trainer Erik ten Hag. Een aantal maanden daarvoor schatte Manchester United de waarde van Antony een stuk lager in.

Antony werd al in de gaten gehouden door Manchester United toen Ole Gunnar Solskjaer aan het roer stond op Old Trafford. Scouts schatten de waarde van de aanvaller toentertijd in op ongeveer 29 miljoen euro. Met Solskjaer als trainer waagde Manchester United geen poging voor Antony. In november 2021 werd de Noorse trainer ontslagen.

Artikel gaat verder onder video

Toen Ten Hag een half jaar later in dienst trad, maakte Manchester United wel werk van de komst van Antony. Halverwege de transferzomer van 2022 beëindigde Manchester United de gesprekken met Ajax met de boodschap niet meer dan zeventig miljoen euro te willen betalen. In de laatste dagen van de transferperiode, toen in Manchester de wanhoop toenam, kwamen de clubs een transfersom van honderd miljoen euro overeen.

Ook voor andere spelers trok Manchester United de portemonnee wijd open. Zo betaalde de club een stuk meer voor Rasmus Hojlund (een kleine 83 miljoen euro) en Mason Mount (een kleine 69 miljoen euro) dan het aanvankelijk wilde. De transfer van André Onana wordt ook benoemd. De keeper kwam afgelopen zomer voor zo'n 55 miljoen euro over van Internazionale, terwijl hij een jaar daarvoor nog transfervrij bij Ajax had kunnen worden opgepikt.

Antony is mede vanwege zijn transfersom één van de meest bekritiseerde spelers van Manchester United. Tot nu toe maakt hij de verwachtingen die bij zo'n prijskaartje horen niet waar. Zijn teller staat na 63 wedstrijden op slechts acht doelpunten en drie assists. Dit seizoen was hij bij geen enkel doelpunt direct betrokken.