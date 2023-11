'Geduld Ten Hag met Antony raakt op: United overweegt oud-Ajacied te betrekken in opvallende ruildeal'

Het geduld van Erik ten Hag met aanvaller begint op te raken. De Braziliaan kwam deze jaargang nog niet tot scoren voor Manchester United en de trainer overweegt zijn voormalig Ajax-pupil volgens de Daily Mirror dan ook te betrekken in een deal met het Braziliaanse Flamengo. Die moet ervoor zorgen dat de omgekeerde weg gaat bewandelen.

Antony had afgelopen zaterdag weliswaar een basisplaats bij Manchester United in het gewonnen uitduel bij Fulham (0-1), maar wist wederom geen grote indruk achter te laten. Na iets meer dan een uur spelen werd de Braziliaanse vleugelspeler afgelost door Facundo Pellistri, waarbij hij volgens bovengenoemde krant uitgejouwd werd door de meegereisde uitsupporters. Zijn laatste treffer namens The Red Devils dateert inmiddels van april van dit jaar.

Artikel gaat verder onder video

Manchester United telde in de zomer van 2022 nog liefst 95 miljoen neer om Antony, in het kielzog van Ten Hag, over te nemen van Ajax. In Amsterdam groeide de nog altijd maar 23-jarige aanvaller uit tot smaakmaker én Braziliaans international, maar op Old Trafford heeft hij die status nog niet waar weten te maken. Bovendien werd hij eerder dit seizoen een maand uit de selectie gezet omdat hij door verschillende vrouwen wordt beschuldigd van huiselijk geweld.

Ten Hag zou ervoor openstaan om Antony, die in Manchester nog een contract heeft tot medio 2027, op huurbasis naar Flamengo in zijn vaderland te laten terugkeren. Daarmee zou mogelijk de transfersom kunnen worden gedrukt die nodig is om Gabriel Barbosa, bijgenaamd Gabibol, de omgekeerde weg te laten bewandelen. Volgens de Daily Mirror verlangt Flamengo een bedrag van 23 miljoen euro voor de achttienvoudig Braziliaans international, die nog tot eind 2024 vastligt. Barbosa, inmiddels 27, staat in Brazilië al jaren bekend als goalgetter pur sang maar wist die status in zijn eerste Europese avontuur niet waar te maken. Namens Internazionale kwam hij in het seizoen 2016-17 tot slechts één enkele treffer in tien wedstrijden, waaronder eentje onder de al snel ontslagen Frank de Boer. Daarna speelde hij nog een weinig succesvol half jaar op huurbasis voor Benfica, om vervolgens terug te keren in Brazilië.