Marciano Vink oordeelt over fitheid Mohamed Ihattaren na zien van foto

De transfer van naar het Tsjechische Slavia Praag is woensdagavond ter sprake gekomen in het ESPN-programma Voetbalpraat. Analist Marciano Vink merkt op dat de 21-jarige Utrechter er op een foto bij zijn presentatie in ieder geval iets fitter uitzag.

"Hij zag er wel ietsjes fitter uit op de foto, met dat shirt naast hem", begint Vink als presentator Vincent Schildkamp de overstap van Ihattaren naar de Tsjechische topclub aanhaalt. Het vorige avontuur van Ihattaren bij het Turkse Samsunspor was geen succes, maar de Tsjechen willen hem een tweede kans geven: "Ik hoop dat ze hem een beetje de ruimte gunnen. Hij ziet er fitter uit, maar ik hoop dat er niet direct wordt gezocht naar een foto van dit of van dat", voegt Yordi Yamali toe, die ook te gast is bij het programma.

Artikel gaat verder onder video

Hoewel de Tsjechische competitie in Nederland niet zo bekend is, komt Ihattaren volgens Yamali wel op een mooi niveau te spelen bij Slavia Praag, dat ook uitkomt in de Europa League: "Het is een schitterende competitie met een ploeg of vier die het elkaar altijd moeilijk weten te maken", geeft de analist aan.

Leo Driessen merkt op dat de Utrechter nu wél heeft ingestemd met een proefperiode, wat bij Samsunspor juist de reden zou zijn geweest waardoor alle twee de partijen snel uit elkaar gingen: "Hij wilde toen niet die proefperiode, dat zekerheidje heeft Slavia Praag nu wel ingebouwd. Dat wilde Samsunspor ook al, maar wilde hij toen niet."