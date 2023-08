Samsunspor is onaangenaam verrast en breekt met Mohamed Ihattaren

Mohamed Ihattaren gaat niet aan de slag bij Samsunspor. De club publiceert een statement waarin wordt gesteld dat de aanvaller 'onaanvaardbare verzoeken' deed, nadat al een akkoord was bereikt over een vierjarig contract.

"Onze club nodigde onlangs voetballer Mohamed Ihattaren, met wie de contractvoorwaarden waren overeengekomen, uit bij Samsun om een medische keuring te ondergaan en een contract te ondertekenen, waarna de voetballer naar onze stad kwam. Onze club heeft de transfer opgegeven, nadat de speler probeerde de eerder overeengekomen voorwaarden te wijzigen en onaanvaardbare verzoeken deed."

Artikel gaat verder onder video

Welke verzoeken Ihattaren precies deed, is onduidelijk. Wel is duidelijk dat hij zichzelf nog verder in de problemen werkt, net nu hij zijn carrière weer nieuw leven leek in te blazen. Vorige week werd zijn contract bij Juventus ontbonden. Deze week werd al beslag gelegd op de woning van de aanvaller in Vleuten.

Vorige week vrijdag maakte Juventus in een kort statement het vertrek van de 21-jarige Ihattaren bekend. Hij speelde geen minuut voor de Italiaanse grootmacht. Juventus nam het gevallen talent in de zomer van 2021 voor twee miljoen euro over van PSV, de club waar hij werd opgeleid, doorbrak als profvoetballer en roemloos vertrok. Juventus verhuurde Ihattaren direct aan Sampdoria, waar hij al snel op een zijspoor belandde, alvorens hij terugkeerde naar Nederland.

In de nieuwste FCUpdate Podcast wordt de toekomst van Ihattaren besproken (vanaf minuut 32.48).