Juventus maakt in zeer kort statement vertrek van Mohamed Ihattaren bekend

Mohamed Ihattaren is niet langer speler van Juventus. De Italiaanse club heeft het contract van de 21-jarige middenvelder verscheurd.

"Het contract van Mohamed Ihattaren bij Juventus is met wederzijds goedvinden officieel beëindigd. Succes Mohamed", is het korte statement waarmee het vertrek van Ihattaren wordt aangekondigd.

Ihattaren speelde geen minuut voor Juventus. De Italiaanse club nam het gevallen talent in de zomer van 2021 voor twee miljoen euro over van PSV, de club waar hij werd opgeleid, doorbrak als profvoetballer en roemloos vertrok.

Juventus verhuurde Ihattaren direct aan Sampdoria, waar al snel op een zijspoor, alvorens hij terugkeerde naar Nederland. Ajax durfde het nog wel aan met Ihattaren en huurde hem begin 2022 voor een jaar van Juventus. Waar het er even op leek dat de middenvelder zijn carrière in Amsterdam nieuw leven in zou blazen, verdween hij ook daar mede vanwege problemen in de privésfeer naar de achtergrond. In oktober maakte Ajax bekend de koopoptie in het huurcontract niet te lichten.

Sindsdien is het relatief stil rond Ihattaren, die zijn gezicht nog wel even liet zien op het trainingscomplex van Juventus. Kortgeleden werd de linkspoot in verband gebracht met een overgang naar Samsunspor, de club die vorig seizoen kampioen werd op het tweede niveau van Turkije.