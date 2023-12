Been ziet PSV'er 'met de week' beter worden: 'Hij heeft een uitstekend inzicht'

Mario Been is zeer te spreken over de ontwikkeling die doormaakt bij PSV. De middenvelder heeft zich in de basis gespeeld en betaalt het vertrouwen van zijn trainer Peter Bosz elke week terug met een uitstekend optreden. Ook in de uitwedstrijd tegen AZ zondagavond was er een belangrijke rol voor hem weggelegd. Saibari scoorde de 0-2 en verzorgde de assist voor de 0-4.

Dat Bosz al een tijdje niet meer om Saibari heen kan, is inmiddels wel duidelijk. De middenvelder liet in de eerste weken van dit seizoen al zijn klasse zien, maar schudde de boel pas echt wakker met zijn optreden als invaller in de thuiswedstrijd tegen Ajax. De Amsterdammers gingen tegen alle verwachtingen in met een 1-2 voorsprong rusten, maar werden na de pauze mede door een indrukwekkende invalbeurt van Saibari volledig onder de voet gelopen. PSV draaide de 1-2 achterstand om in een 5-2 overwinning en na afloop was er veel lof voor Saibari.

Een maand later nam Saibari zijn ploeg opnieuw als invaller bij de hand. PSV stevende op bezoek bij Sevilla af op een pijnlijke nederlaag in de Champions League. Saibari werd bij een 2-0 achterstand binnen de lijnen gebracht en maakte, vlak nadat Lucas Ocampos met rood van het veld was gestuurd, op sublieme wijze de aansluitingstreffer. PSV won uiteindelijk nog met 2-3. Een paar dagen later verscheen Saibari in de kraker tegen Feyenoord wél aan de aftrap en was hij wederom trefzeker. De dribbelaar is inmiddels niet meer uit de basis weg te denken. “Het lijkt wel of hij met de week beter wordt”, zegt Been tegen De Telegraaf. De analist heeft Saibari opgenomen in zijn Elftal van de Week.

“Zoveel power, sterk aan de bal, hij heeft een uitstekend inzicht en is met zijn enorme drang naar voren altijd in de zestien op het moment dat het daar ook moet gebeuren”, spreekt Been vol lof over de PSV’er. “Zijn 0-2 bij AZ, dat is in die vaart niet te verdedigen. En hij gaf nog een assist ook.” Saibari verzorgde in de tweede helft de voorzet waaruit Luuk de Jong zijn tweede van de avond kon maken. De aanvalsleider heeft eveneens een plekje verkregen in het elftal van Been. “De Jong lijkt bij PSV wel aan zijn tweede jeugd begonnen. Ook hij staat altijd daar waar het moet gebeuren, op cruciale momenten. Hij heeft er toch alweer twaalf in liggen met deze twee tegen AZ en is nog altijd een supergoede speler. Hij kreeg rust tegen Arsenal en dat betaalt hij dan direct terug in deze geoliede machine.”