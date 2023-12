Mark van Bommel is kritisch en doet opmerkelijke uitspraak over Antwerp FC

Mark van Bommel is van mening dat Antwerp FC nog geen topclub in de Belgische competitie, zo laat hij optekenen in Het Laatste Nieuws. De oud-trainer van PSV vindt dat er nog wat moet veranderen voordat Antwerp FC kan uitspreken dat het een topclub in België is.

''Wij zijn nog geen topclub. Een topclub ben je pas als je elk jaar meedoet voor de landstitel", geeft Van Bommel aan als hij wordt gevraagd naar de status van de club, met wie de Nederlandse trainer zich vorig seizoen kroonde dat landskampioen in België. Dat Antwerp FC in zijn ogen nog geen topclub is, heeft met meer dingen te maken. Als voorbeeld haalt de oud-middenvelder van onder meer Bayern München één specifiek voorbeeld aan.

''Dat heeft te maken met allerlei dingen. Met de ontwikkeling van de club", geeft de oefenmeester aan. "Kijk maar eens naar buiten, naar de overkant...", doelt de trainer op de lege plekken in het Bosuilstadion van de club uit Antwerpen. De huidige nummer vijf van België moet stappen blijven zetten om zich uiteindelijk een topclub in de Jupiler Pro League te kunnen noemen, is de conclusie van Van Bommel.