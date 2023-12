Michiel Teeling begaat enorme blunder tijdens Ajax: commentator grapt over ziekte Mikautadze

Voetbalcommentator Michiel Teeling heeft donderdagavond een grove blunder gemaakt tijdens het bekerduel tussen USV Hercules en Ajax (3-2). De commentator van ESPN grapte in de tweede helft over het kapsel van , maar had daarbij buiten de huidziekte van de Georgische aanvaller van Ajax gerekend.

Nadat Mikautadze een kans had gemist, merkte Teeling een kale plek op het achterhoofd van de Georgiër op. “Zo te zien heeft hij wat problemen gehad met zijn scheerapparaat. Of het is een modetrend die aan mij voorbij is gegaan”, probeerde de commentator geestig uit de hoek te komen.

De opmerking van Teeling was echter misplaatst, daar Mikautadze lijkt te lijden aan alopecia areata, een huidziekte waarbij plotseling kale plekken ontstaan in huidgebieden waar haren groeien. Op social media wordt schande gesproken van de opmerking van Teeling.

