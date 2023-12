Mike Verweij onthult: 'Meest gehate man ooit binnen Ajax is het grote lek'

Volgens Mike Verweij en Valentijn Driessen is Chief Sports Officer Maurits Hendriks het lek naar Menno de Galan, die onlangs een boek over de crisis bij Ajax schreef. Volgens de twee journalisten van De Telegraaf wordt Hendriks gehaat op De Toekomst en is het onbegrijpelijk dat hij nog steeds werkzaam is bij Ajax.

Als Hendriks ter sprake komt in de podcast Kick-Off van De Telegraaf, lees Verweij als eerst een passage voor uit het boek van De Galan, Ajax in Crisis: "Van Edwin van der Sar krijgt Maurits Hendriks het dringende advies om de kranten ongelezen te laten. Maar dat is het vervelende, dat lukt niet. Je wil De Telegraaf links laten liggen, maar gaat er toch in bladeren. Hendriks vraagt zich af of die journalisten van de krant aan de drugs zitten", zegt Verweij, wanneer hij, Driessen en presentator Pim Sedee in de lach schieten.

"Door deze passage, en nog veel meer andere passages, is duidelijk dat Maurits Hendriks één van de bronnen van De Galan is", concludeert Verweij, waar Driessen het helemaal mee eens is. "De berichten over Hendriks: het blijft maar doorgaan. Dit is echt de meest gehate man ooit bij Ajax", stelt de Ajax-watcher van De Telegraaf. "Afgelopen weken werd het een stortvloed aan mensen die gewoon hun verhaal willen doen. Na het verschijnen van het boek vinden veel mensen dat hij Edwin van der Sar een mes in de rug heeft gestoken. Mensen kunnen hem niet meer luchten of zien op De Toekomst", besluit de journalist.