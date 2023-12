Mike Verweij raadt Nederlander met ruime Champions League-ervaring aan bij Ajax

kan een goede versterking zijn voor Ajax, zo denkt Mike Verweij. De 23-jarige linksback werd opgeleid bij Ajax en speelde twee officiële wedstrijden in het eerste elftal, maar speelt momenteel voor Atalanta.

Met Ar'jany Martha, Borna Sosa, Gastón Ávila en Anass Salah-Eddine heeft trainer John van 't Schip aan opties geen gebrek op de linksbackpositie. Toch speculeren Verweij en collega-journalist Valentijn Driessen maandag in de podcast Kick-Off over een mogelijke versterking voor die positie.

“Misschien moeten ze een keer een belletje gaan plegen naar Mitchel Bakker”, zegt Verweij. “Die zit bij Atalanta. Volgens mij gaat het met hem niet zo goed daar." Driessen antwoordt dat Bakker ‘weinig speelt’ in Italië. Hij werd afgelopen zomer voor circa tien miljoen euro overgenomen van Bayer Leverkusen en speelde dit seizoen in elf van de achttien officiële wedstrijden van Atalanta. Een basisplek was Bakker echter slechts driemaal toebedeeld.

Verweij sluit niet uit dat Bakker voor een half jaar naar Amsterdam zou kunnen komen. “Die jongen heeft bij Bayer Leverkusen in de Bundesliga bijna elke wedstrijd gespeeld. Hij kent de Ajax-school, komt uit de Ajax-jeugd. Dus dat zou ik wel een hele goed optie vinden.”

Bakker heeft de nodige ervaring in de top: hij speelde in de seizoenen 2019/20 en 2020/21 voor Paris Saint-Germain en kwam tot 45 officiële wedstrijden, waarvan 10 in de Champions League. Vorig seizoen speelde hij ook vijf wedstrijden voor Bayer Leverkusen in het miljardenbal.