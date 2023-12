Mike Verweij tipt Ajax om Bergwijn met Feyenoord-target te vervangen

Als Ajax-aanvaller Steven Bergwijn in de komende transferwindow vertrekt uit de Johan Cruijff Arena, dan is Arnaut Danjuma een goede optie om de aanvoerder van de Amsterdammers te vervangen. De naam van de buitenspeler passeerde de revue in de Kick-Offpodcast van De Telegraaf en Mike Verweij denkt dat hij een goede opvolger is.

Voor Bergwijn is sluimerende belangstelling uit het Midden-Oosten en Ajax kan hem in de komende winterstop mogelijk verkopen. Als dat gebeurt, dan is Danjuma een geschikte opvolger voor de buitenspeler, stelt Verweij. "Danjuma zit op de bank voornamelijk bij Everton", begon Driessen. "Misschien is hij wel een hele goede voor Ajax in de winterstop als Bergwijn wel in de winterstop wordt verkocht", haakte Ajax-watcher Mike Verweij in.

Danjuma werd in de podcast eigenlijk genoemd om de voorhoede van Feyenoord te versterken, waar in de afgelopen zomer sprake van was. Verweij: "Hij is al een paar keer met Ajax in verband gebracht. Ze hebben al de kans gehad om hem te halen, maar toen ging hij naar België. Dat hebben ze toen niet gedaan. Maar misschien is het voor Ajax wel een goede." Dat denkt Driessen ook: "Hij heeft bij Oranje ook een keer heel goed gespeeld. Toen dacht je: die gaat doorbreken. Maar hij is toch op een zijspoor beland."

De zesvoudig international van het Nederlands elftal kwam bij Everton tot twaalf wedstrijden dit seizoen, waarin hij ruim zeshonderd minuten maakte. In de laatste acht officiële wedstrijden in de Premier League kwam hij echter niet verder dan twee invalbeurten, waarmee zijn speeltijd grotendeels voorbij lijkt te zijn. Mogelijk kan de huurling van Villarreal dus naar de Eredivisie verkassen in de komende winterstop.