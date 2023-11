Vertrekt Bergwijn bij Ajax? Technisch directeur Al-Ettifaq gaat in op geruchten

Het einde van de eerste seizoenshelft nadert met rasse schreden en dat betekent dat de geruchtenmolen langzaam maar zeker weer begint te draaien. Dat zal rond Ajax niet anders zijn. Wat gaat bijvoorbeeld doen? De aanvaller maakte vorig jaar de overstap van Tottenham Hotspur naar Ajax en werd bij aanvang van dit seizoen benoemd tot aanvoerder, maar kan zich verheugen op belangstelling uit Saudi-Arabië. Al-Ettifaq lijkt in ieder geval niet zijn nieuwe bestemming te worden.

Bergwijn maakte zoals hierboven geschreven in de zomer van 2022 de overstap van Tottenham Hotspur naar Ajax. De Oranje-international schoot in Amsterdam uit de startblokken, maar slaagde er niet in daar een goed vervolg aan te geven. Bergwijn deelde mee aan de sportieve malaise en is er nog altijd niet in geslaagd de hoge verwachtingen waar te maken. Ook met de aanvoerdersband om zijn arm is hij regelmatig het mikpunt van kritiek. Speelt Bergwijn na de winterstop nog voor Ajax? FCUpdate-journalist Mounir Boualin meldde afgelopen zomer al dat de aanvaller zich kon verheugen op interesse uit Saudi-Arabië en in oktober bracht de NOS naar buiten dat Al-Ettifaq zich officieel bij hem had gemeld.

Maar een overgang naar de club waar Liverpool-icoon Steven Gerrard sinds een paar maanden werkzaam is en ook Jordan Henderson én Georginio Wijnaldum hun geld verdienen, lijkt een lastig verhaal te gaan worden. Dat vertelt technisch directeur Eelco Schattorie in een interview met de Volkskrant althans. Volgens Schattorie zijn de verhalen over een mogelijke transfer van Bergwijn naar Al-Ettifaq ‘niet meer dan geruchten’. “Het wordt voor ons heel moeilijk om dat soort spelers binnen te halen, omdat we al extra hebben uitgegeven”, leest het. Schattorie verwacht dat andere clubs meer kans maken op de komst van Bergwijn. “Als hij al naar Saudi-Arabië gaat, is de kans veel groter dat hij naar een van de topclubs gaat.”

Naast Henderson en Wijnaldum verruilden ook Jack Henry, Demarai Grey en Moussa Dembélé het Europese continent afgelopen zomer voor een avontuur bij Al-Ettifaq. Of Bergwijn de volgende Europeaan is die de ploeg van trainer Gerrard gaat versterken, zal dus nog moeten blijken. Schattorie vertelt weliswaar dat het lastig gaat worden, maar sluit een samenwerking met de Oranje-international tegelijk niet helemaal uit. Want misschien is er toch wat ‘speelruimte’. “Daar moet je altijd rekening mee houden, altijd. Dat is gewoon een deel van het leven hier”, aldus de technisch directeur.