Mike Verweij ziet bij Chelsea 'heel goede optie' rondlopen voor Ajax

Mike Verweij zou een overstap van naar Ajax toejuichen. De 21-jarige Nederlandse linksback komt bij Chelsea weinig aan spelen toe en wordt in verband gebracht met een winters vertrek.

Hoewel Ajax de afgelopen zomer met Gaston Ávila en Borna Sosa twee spelers aantrok die uit de voeten kunnen als linksback, blijft die positie een zorgenkindje. Waar Verweij in podcast Kick-off van De Telegraaf vorige week Mitchel Bakker aanbeval, noemt hij nu Maatsen een 'heel goede optie' voor de Amsterdamse club.

De in Vlaardingen geboren Maatsen speelde in de jeugdopleiding van Feyenoord, Sparta Rotterdam en PSV alvorens hij in 2018 de overstap maakte naar Chelsea. Tot een doorbraak bij de Engelse club is het (nog) niet gekomen, al deed hij de voorbije jaren als huurling wel de nodige ervaring op bij Charlton Athletic, Coventry City en Burnley.

In het huidige seizoen kwam Maatsen negen keer namens Chelsea in actie in de Premier League. Verdeeld over die wedstrijden speelde hij slechts 130 minuten. De linksback werd deze week in verband met een mogelijke transfer naar Feyenoord. Maatsen zou als pasmunt moeten dienen om een transfer van Santiago Giménez mogelijk te maken.