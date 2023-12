Miraculeuze ontsnapping Ten Hag blijft uit: Manchester United is klaar in Europa

Het Manchester United van Erik ten Hag is klaar in Europa na een kleine nederlaag tegen Bayern München: 0-1. Door het verlies tegen de Duitsers doet het resultaat van de andere wedstrijd in de poule tussen FC Kopenhagen en Galatasaray er niet meer toe voor de Nederlandse trainer, die met zijn peperdure elftal helemaal onderaan in groep A van de Champions League eindigt.

De pot tussen de twee giganten begon veelbelovend. Het duurde nog geen minuut voordat Bayern München voor het eerst opdook voor het doel van André Onana. Het was Leroy Sané die net tekortkwam op een voorzet van Harry Kane. De uitploeg was het eerste kwartier het team dat de bal had. Tot grote mogelijkheden kwam het echter niet. Na die eerste vijftien minuten kwam Manchester United beter in de wedstrijd. Vooral de buitenspelers zorgden voor dreiging en Bayern München had bij vlagen moeite met het hoge druk zetten van The Red Devils.

Voor beide teams kwam het in het eerste bedrijf niet verder dan het uitdelen van speldenprikjes. Namens Manchester United vuurde Luke Shaw een kanonskogel richting het Duitse doel, maar Manuel Neuer kreeg zijn vuisten ertegen. Aan de andere kant waren het Leon Goretzka en Sané die gevaar stichtten. Eerstgenoemde zag zijn schot geblokt worden en de flankspeler kreeg een intikker helemaal verkeerd op zijn voet. Daardoor gingen de teams de rust in met de brilstand op het bord.

Na rust was het juist de ploeg van Erik ten Hag die het spel bepaalde. Met veel energie zocht het de aanval. Bruno Fernandes kreeg dan ook tot twee keer toe een vrije schotkans. Normaal gesproken is hij toch een specialist, maar beide pogingen misten het doel ruim. Snel in de tweede helft verdween de aanvalsdrift van de Engelsen. Sterker nog: Bayern kwam op voorsprong. Na een soepele aanval dook Coman op voor Onana. Voor de Fransman was afronden een koud kunstje, 0-1. Manchester United had een klein wonder nodig om toch te overwinteren in Europees verband.

Dat wonder bleef uit. Manchester United was niet in staat een slotoffensief te starten. De elf van Thomas Tuchel lieten de bal rustig rondgaan, op zoek naar kansen. Via een kopbal was Kane dichtbij de 0-2, terwijl kansen voor de thuisploeg uitbleven. Daarmee droop Manchester United af na een erg pijnlijke groepsfase. Met slechts vier punten eindigen de club op de laatste plaats in de poule en is daarmee dus volledig uitgeschakeld in Europa. Bayern wordt bij de laatste zestien vergezeld door FC Kopenhagen, dat op eigen veld afrekende met het Galatasaray van Hakim Ziyech en Dries Mertens.