FC Kopenhagen stuurt Galatasaray en Hakim Ziyech naar de Europa League

Galatasaray is uitgespeeld in de Champions League. De Turkse topclub had op bezoek bij FC Kopenhagen een overwinning nodig om te overwinteren in het miljardenbal, maar ging met 1-0 onderuit. Invaller en consorten zijn daardoor veroordeeld tot de tussenronde van de Europa League. Benfica is dankzij een late ontsnapping nog niet klaar in Europa.

Groep A

Het was dinsdagavond vooral te doen om de ontknoping in groep A. Manchester United stond er met vier punten uit vijf wedstrijden dramatisch voor en had een (klein) wonder nodig om te kunnen overwinteren in de Champions League. De formatie van trainer Erik ten Hag moest zelf winnen van Bayern München én hopen op een gelijkspel bij FC Kopenhagen - Galatasaray. Dat eerste lukte niet, waardoor het resultaat in Denemarken al niet meer belangrijk was.

Voor FC Kopenhagen en Galatasaray natuurlijk nog wel. Beide ploegen stonden bij aanvang van de laatste speelronde op vijf punten, waarbij de Denen het voordeel hadden van een beter doelsaldo. Galatasaray moest dus winnen. De Turken traden aan zonder Hakim Ziyech, die evenals Dries Mertens na een uur alsnog binnen de lijnen werd gebracht. Op dat moment stond het al 1-0 voor FC Kopenhagen. De gastheer had via Lukas Lerager de score geopend. Galatasaray had daardoor twee doelpunten nodig om boven de Denen te kunnen eindigen, maar dat zat er niet in. FC Kopenhagen verzekert zich in navolging van Bayern München van een startbewijs voor de laatste zestien.

Groep C

Napoli kroonde zich vorig seizoen op indrukwekkende wijze voor het eerst sinds 1990 tot kampioen van Italië, maar kwam in de Champions League niet verder dan de kwartfinale. Kunnen de Napolitanen het dit seizoen beter doen? Dan zullen ze in ieder geval een stuk beter voor de dag moeten komen dan in de groepsfase. Door de nederlagen tegen Real Madrid - geen schande natuurlijk - en het gelijkspel tegen 1. FC Union Berlin had Napoli in de laatste groepswedstrijd nog een goed resultaat nodig. Braga had ook nog uitzicht op de volgende ronde, maar keek door een eigen doelpunt van Serdar Saatçi en een treffer van Victor Osimhen al binnen 33 minuten tegen een 2-0 achterstand aan.

Braga kwam die achterstand niet meer te boven, waardoor Napoli zich in navolging van Real Madrid mag gaan opmaken voor de achtste finales. Real Madrid zelf besloot de groepsfase met een 2-3 overwinning bij 1. FC Union Berlin. Luka Modric miste vlak voor rust een strafschop, waarna Kevin Volland aan de andere kant de score wél opende. Real Madrid kwam via Joselu op gelijke hoogte. Diezelfde Joselu leek ook de winnende te maken, maar Alex Král bracht de Duitsers een paar minuten voor tijd nog langszij. Helaas voor 1. FC Union Berlin sloeg Real Madrid op de valreep nóg een keer toe. Dani Ceballos zorgde in de laatste minuut van de reguliere speeltijd alsnog voor een Madrileense zege. Door het einde in Berlijn gaat Braga, ondanks de nederlaag in Napels dus, naar de tussenronde van de Europa League. 1. FC Union Berlin, vorig seizoen nog de kwelgeest van Ajax, kan zich volledig gaan richten op handhaving.

Groep D

Kon Benfica zich, ondanks een dramatische groepsfase, nog verzekeren van een vervolg in de Europa League? Dat was op de laatste speeldag de grote vraag in groep D. De ploeg van trainer Roger Schmidt was lang goed op weg. Ángel Di María schoot na 32 minuten met wat mazzel een hoekschop binnen, waarna Rafa Silva in de blessuretijd van de eerste helft de 0-2 maakte. Benfica had op dat moment virtueel de derde plaats in handen, maar de aansluitingstreffer van Luka Sucic deed de situatie kantelen. Benfica had daardoor weer een goal nodig. Die bleef heel lang uit. Maar in de tweede minuut van de blessuretijd viel 'ie alsnog: 1-3. Daardoor gaat niet RB Salzburg, maar het elftal van Schmidt naar de tussenronde van de Europa League.

In de andere wedstrijd in deze groep stond de groepswinst nog op het spel. Zowel Real Sociedad als Internazionale had na vijf punten twaalf punten. De Spanjaarden gingen dankzij een beter doelsaldo aan de leiding. De koppositie gaven ze niet meer uit handen.