NEC wint tweede uitduel op rij en meldt zich in linkerrijtje Eredivisie

N.E.C. stijgt door een 1-3 uitoverwinning op PEC Zwolle in ieder geval voor een dag naar het linkerrijtje in de Eredivisie. Dankzij treffers van vlak voor rust en kort daarna nam het elftal van trainer Rogier Meijer een ruime voorsprong, maar bracht halverwege de tweede helft de spanning terug in de wedstrijd. In blessuretijd maakte echter een einde aan de onzekerheid, waardoor de Nijmegenaren de Zwollenaren passeren op de ranglijst.

Bij beide ploegen hadden de uitblinkers van vorige week met hun goede optredens een basisplaats veroverd. Ferdy Druijf overtuigde zijn trainer met een hattrick in de 5-0 overwinning op FC Volendam, terwijl Tavsan na een goede individuele actie de enige treffer in het verloren duel tegen Ajax (1-2) voor zijn rekening nam. In de beginfase van dit duel ontpopte de 22-jarige vleugelaanvaller zich tot hoofdrolspeler. Met zijn handigheid vormde hij een plaaggeest voor de matige PEC-defensie, maar door een gebrek aan overzicht kregen zijn acties vaak geen goed vervolg. Tweemaal testte hij Jasper Schendelaar, maar tweemaal kon de Zwolse keeper eenvoudig vangen.

Artikel gaat verder onder video

Bij de vroege openingstreffer van Bram Nuytinck was Tavsan eveneens belangrijk, maar niet in positieve zin. Wegens zijn hinderlijke buitenspelpositie ging de kopgoal van de potige verdediger namelijk niet door. Aan de andere kant veerden de PEC-supporters reeds op na een harde poging van Odysseas Velanas, maar de poging van de Griekse middenvelder belandde via de lat net voor de doellijn. Beide ploegen kenden zo hun momenten in een wedstrijd die door een (soms) gebrekkige verdediging op en neer golfde. Zowel PEC als NEC was aanvallend ingesteld, waardoor er achterin de nodige ruimtes vielen. Ondanks een gebrek aan balbezit waren het echter de Nijmegenaren die de lichte overhand leken te hebben.

Dit drukten ze aan het einde ook in de score uit, toen Tavsan de 0-1 binnenschoot. Een poging van Sontje Hansen werd door Bram van Polen geblokt, waarna de bal met het nodige fortuin voor de voeten van de tienvoudige O21-international viel. Johnny Jansen besloot daarom in de rust tweemaal te wisselen, maar zijn plannen konden binnen enkele seconden de prullenbak in. Van Rooij schakelde op de rechtervleugel drie man uit en schoot vervolgens in de rechterhoek de tweede van de avond binnen. PEC moest vervolgens op zoek naar een antwoord, maar had veel moeite om grote kansen te crëeren. Er waren wel mogelijkheden voor onder andere Druijf en Van Polen, maar Jasper Cillessen hoefde hierop niet in te grijpen.

De oud-international moest wel ingrijpen bij een poging van Younes Namli, maar deed dit niet daadkrachtig genoeg. De Deense middenvelder schoot na een korte kapbeweging in de korte hoek, waar de bal via de voeten van de keeper binnenviel. In de slotfase gingen de Blauwvingers naarstig op zoek naar de gelijkmaker. Met een afgeslagen voorzet richting Apostolos Vellios was PEC nog dichtbij, maar uiteindelijk viel de laatste treffer door grotere ruimtes nog aan de andere zijde. Na een handige voorzet van Calvin Verdonk kapte Baas zijn directe tegenstander goed uit, waarna hij Schendelaar verschalkte. 1-3 was zo de eindstand.