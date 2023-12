Nieuwe Ajax-bestuurder Beuker spreekt 'heel vaak' over één persoon: ‘Dat geeft niet, maar het viel wel op’

De jaarwisseling nadert met rasse schreden en dat betekent dat Marijn Beuker zich eindelijk kan gaan opmaken voor de start van zijn functie bij Ajax. De Amsterdammers presenteerden Beuker onlangs als Director of Football. Hij maakte op voorspraak van Louis van Gaal de overstap van Queen’s Park naar de Nederlandse recordkampioen. In Schotland is men lovend over het werk dat Beuker heeft verricht, maar viel het men ook op dat hij wel ‘heel vaak’ over Van Gaal sprak.

Ging Van Gaal het nou wel of niet doen? Ajax speelt dit kalenderjaar nog twee wedstrijden en zal dan terugkijken op een rampzalige eerste seizoenshelft. De Amsterdammers hoopten zich deze jaargang te revancheren voor de teleurstellende prestaties in het afgelopen seizoen, maar vonden zich na de 5-2 nederlaag tegen PSV op 29 oktober terug op de achttiende en dus laatste plaats in de Eredivisie. Een paar weken ervoor had Ajax aangekondigd dat Van Gaal een functie toebedeeld zou krijgen. De oud-trainer van de Amsterdammers leek in eerste instantie geen trek te hebben in een terugkeer, maar voorziet de Raad van Commissarissen inmiddels al twee maanden van advies op voetbaltechnisch gebied.

Het duurde niet lang voordat Van Gaal de eerste naam naar voren schoof die Ajax eveneens moest helpen om terug te keren naar de top. Van Gaal liet de naam van Beuker vallen. Zij kennen elkaar goed van hun gezamenlijke periode bij AZ. Beuker, die vanaf 1 januari officieel in functie is als Director of Football bij Ajax, is Van Gaal in al die jaren niet vergeten. Marcel van der Kraan van De Telegraaf reisde voor een verhaal af naar Queen’s Park, de vorige werkgever van Beuker, en schrijft dat ouders van de jeugdspelers daar vinden dat het wel ‘heel vaak’ over Van Gaal ging. “In bijna alle presentaties ging het over Van Gaal hier en Van Gaal daar. Dat geeft niet, maar het viel wel op”, citeert Van der Kraan een vader.

Dat viel ook Willie Haughey, de ‘steenrijke lord’ en ‘grote man’ bij Queen’s Park, op. Het is ook niet voor niks dat Beuker de naam van de oud-trainer van naast Ajax ook onder meer FC Barcelona, Bayern München en het Nederlands elftal veel heeft laten vallen. De Schotten hebben ‘nagenoeg alles’ van AZ overgenomen. “We werken heel nauw samen met AZ. We hebben alle data. Alle dingen die AZ doet, doen wij en de band is sterk”, vertelt Haughey. “Marijn heeft de structuur hier aangebracht en anderen hebben daarbij geholpen, die kunnen het nu moeiteloos overnemen.”

‘Van belachelijk naar subliem’

Haughey deed er niet moeilijk over toen Beuker kenbaar maakte te willen vertrekken naar Ajax. “Als iemand weg wil, dan is het voor mij simpel, dan laat ik iemand ook meteen gaan. Ach, ik snap het wel en voor ons was het ook mooi dat de technisch directeur van Queen’s Park opeens dezelfde baan krijgt bij Ajax.” Haughey is lovend over het werk dat Beuker bij zijn club heeft verricht. “Na Celtic en Rangers horen wij met jeugd bij de besten. Er is veel veranderd. Vooral op het mentale en psychologische vlak. We zijn van belachelijk naar subliem gegaan. Voor sommige ouders was het een shock. Hij liet de jeugd met blote voeten op de parkeerplaats voetballen, hij zorgde ervoor dat de kinderen tegen hun vader zeiden dat die niet bij de McDonald’s moest stoppen want als je later prof wil worden, moet je lichaam niet gewend raken aan hamburgers en patat.”