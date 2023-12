Olij en Kraay zijn het niet met elkaar eens over penalty: 'Je kwam iets te wild in...'

Hans Kraay junior en zijn het zondagochtend niet met elkaar eens geworden over de strafschop die Sparta tegenkreeg in de wedstrijd tegen Ajax. Olij vond dat scheidsrechter Danny Makkelie de bal te makkelijk op de stip legde, terwijl Kraay vond dat de doelman van Sparta te gretig uit zijn goal kwam.

"Ik vond van niet", zegt Olij in het programma Goedemorgen Eredivisie als hij door presentator Milan van Dongen wordt gevraagd of de gegeven strafschop van Makkelie terecht was. Brobbey werd in de ogen van de scheidsrechter geraakt door Olij, waarvoor hij een strafschop moest geven. "Ik vind het te makkelijk gegeven. Ik heb het er gisteren ook met de scheidsrechter over gehad. Ik raak de bal nog aan, maar glijd door tegen hem aan. Ik kan moeilijk verdwijnen", geeft de Sparta-goalie aan. "Dus, ik vond dit te makkelijk. Zeker gezien het moment, net voor rust op een 2-0 achterstand komen tegen Ajax...Dan weet je gewoon dat het lastig wordt."

Artikel gaat verder onder video

Stijn van Gassel, doelman van Excelsior en ook te gast bij het programma van ESPN, is het volledig met zijn collega-doelman eens. Kraay is dat niet, want die vond dat Makkelie wel degelijk een aanleiding had om de bal op de stip te leggen: "Ik vond het wel een penalty", zegt Kraay, waarna Olij direct reageert: "Maar jij bent tegen keepers", zegt de doelman lachend tegen Kraay, die daarna zijn mening toelicht: "Nick is een aanvallende keeper, en dat is heel mooi, maar nu was hij iets te gretig. Je kwam iets te wild."