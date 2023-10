Oranje-klant baalde van afketsen Ajax-transfer: 'Maar nu sta ik er anders in'

Als het aan Maurice Steijn had gelegen, dan had hij afgelopen zomer doelman meegenomen van Sparta Rotterdam naar zijn nieuwe werkgever Ajax. Toenmalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat kwam echter met Diant Ramaj op de proppen. Olij baalde in eerste instantie van het afketsen van de deal, maar is inmiddels van gedachten veranderd.

In gesprek met Nu.nl blikt Olij terug op het niet-doorgaan van zijn transfer naar Ajax, waar hij naar eigen zeggen van baalde. "Maar nu sta ik er anders in. Ze zeggen weleens: alles gebeurt met een reden. Misschien was dat wel zo", aldus Olij. Hij bleef dus 'gewoon' in Rotterdam en trok zijn topvorm van vorig seizoen door naar de eerste maanden van de huidige jaargang en werd daarvoor door bondscoach Ronald Koeman ultiem beloond met zijn eerste selectie voor het Nederlands elftal.

"Het blijkt dat je ook als speler van Sparta Oranje kunt halen", zegt Olij dan ook. Toch heeft hij een vertrek bij zijn huidige club nog niet uit het hoofd gezet: "Als ik veel vaker bij de selectie van Oranje wil zitten, zal ik een stap moeten zetten, denk ik. Wat voor club? Weet ik niet precies. Gewoon een stap naar een hoger niveau."

De puzzel van Koeman

Aan een hoger niveau kan hij op het trainingsveld van Oranje in ieder geval alvast ruiken: "Het is genieten om met zulke topspelers op het veld te staan, maar ik ben hier ook met een reden. Dat is presteren", aldus Olij. Koeman staat na het wegvallen van de zieke Mark Flekken, die de vorige interlandperiode keepte tegen Griekenland en Ierland, voor de vraag wie hij nu de kans gaat geven onder de lat: Andries Noppert, Bart Verbruggen, óf Olij. Laatstgenoemde houdt zich over zijn speelkansen enigszins op de vlakte: "Of ik hoop mijn debuut te maken? Daar denk ik nu niet aan. Ik wil op de training laten zien wat ik kan. Mijn handen laten spreken", aldus Olij.