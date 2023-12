Perez schrok van invalbeurt bij Feyenoord: 'Als je ziet hoe hij inviel, dat was echt abominabel'

Feyenoord boekte afgelopen donderdag een zwaarbevochten 3-1 overwinning op FC Volendam en dat had het voor een deel te danken aan . De aanvaller maakte vorig jaar de overstap naar Rotterdam, kwam tijdens zijn eerste seizoen nog regelmatig in actie, maar komt in de huidige jaargang niet tot nauwelijks in de plannen voor. Met een assist op Santiago Giménez liet Dilrosun zich eindelijk weer een keer gelden, maar dat betekent volgens Kenneth Perez niet dat hij goed inviel.

Integendeel zelfs. Perez was zondagavond in het programma Dit was het Weekend op ESPN totaal niet te spreken over de invalbeurt van Dilrosun. Feyenoord had donderdagavond z’n handen vol aan FC Volendam en stevende heel lang af op een toch wel beschamend 1-1 gelijkspel, maar treffers van Giménez en Igor Paixão in blessuretijd zorgden alsnog voor een 3-1 overwinning. Dilrosun verzorgde de assist voor de 2-1 van Giménez, maar dat was volgens Perez ook het enige wat de invaller goed deed. “Dit was de eerste en enige bal van Dilrosun die een Feyenoorder bereikte. Hij viel zó dramatisch in. Hij schoot overal vandaan, alles ging mis.”

Waar Perez dus bikkelhard is in zijn oordeel over Dilrosun, probeerde Marciano Vink het juist voor hem op te nemen. Perez blijft echter bij zijn mening. “Als je ziet hoe hij inviel, dat was echt abominabel”, liet de Deen er geen misverstand over bestaan. Vink is daarentegen van mening dat de zomeraankoop van 2022 meer kansen verdient van Arne Slot. “Hoe lang geleden heeft hij voor het laatst gespeeld? Het was schrijnend dat Slot voor de wedstrijd zei dat hij er eigenlijk dicht tegenaan zit, maar…”, waarop Jan Joost van Gangelen zijn zin afmaakte. “Ze waren hem eigenlijk gewoon vergeten”, aldus de presentator.

Vink hoopt dus dat Dilrosun ‘meer kansen krijgt’. Volgens de voormalig voetballer van onder meer Ajax laten de andere buitenspelers bij Feyenoord weinig zien. Zo noemde Perez Yankuba Minteh laatst nog een ‘dobbelsteenvoetballer’, die de ene keer zes gooit maar nog veel te vaak twee. Ook Luka Ivanusec en Paixão worstelen al geruime tijd met hun vorm. Maar meer speeltijd voor Dilrosun? Perez ziet het niet snel gebeuren. “Hij levert óók niet”, stelde de oud-speler van Ajax, AZ en PSV.