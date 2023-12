Perez ziet mismatch: ‘Hij heeft een geweldige trap, maar kan gewoon niet verdedigen’

Kenneth Perez licht na PSV - sc Heerenveen (2-0) de rol van bij het tweede doelpunt van PSV uit. De analist van ESPN vraagt zich af of de 21-jarige belofte van Heerenveen wel in zijn kracht wordt gebruikt.

Van Ottele vormde bij Heerenveen het hart van de defensie samen met Sven van Beek. In de 78ste minuut ging de jonge verdediger in de fout bij de 2-0 van Ricardo Pepi. Van Ottele liet de bal na een lange pass van Joey Veerman knullig langs zich heen gaan, waarna Pepi alleen op doelman Andries Noppert af kon. Pepi rondde koelbloedig af en gooide de wedstrijd zo in het slot.

“De bal van Veerman is niet écht goed, maar Syb van Ottele…”, verzucht Perez na afloop bij ESPN. “Laat ik het zo zeggen: hij heeft een mooie trap, alleen hij staat helaas achterin. En dat kan hij helaas niet zo goed. Dat geldt niet alleen bij dit moment, wat ook Ramalho had kunnen overkomen, maar hij kan gewoon niet verdedigen. Hij heeft een prachtige trap, maar daarmee alleen kom je er denk ik niet.”

Van Ottele is bezig aan zijn derde seizoen in dienst van Heerenveen. De jonge verdediger kwam in januari 2021 over van NEC en staat inmiddels op 44 officiële wedstrijden in de hoofdmacht van de Friezen. Dit seizoen speelde hij twaalf van de mogelijke vijftien wedstrijden in de Eredivisie.