Peter Bosz en Arne Slot kopiëren 'truc' van Sir Alex Ferguson

De spelers van Feyenoord en PSV weten soms al ver van tevoren in welke wedstrijd ze een kans in de basis zullen krijgen. Trainers Peter Bosz en Arne Slot keken deze 'truc' af van niemand minder dan Sir Alex Ferguson, zo blijkt uit een artikel in het Algemeen Dagblad.

Zowel Bosz als Slot kreeg uit de tweede hand mee hoe Ferguson op Old Trafford te werk ging. De legendarische Schotse manager had Engelse topclub van november 1986 tot de zomer van 2013 onder zijn hoede en won in die periode onder meer twee keer de Champions League en liefst dertien Engelse landstitels.

Artikel gaat verder onder video

Bosz werkte bij Vitesse samen met keeperstrainer Raimond van der Gouw, die tussen 1996 en 2002 als reservedoelman deel uitmaakte van de selectie van Manchester United. Slot spart bij Feyenoord geregeld met jeugdtrainer Robin van Persie, die in 2012 door Ferguson naar Manchester werd gehaald en de Schot in zijn laatste seizoen de Engelse landstitel bezorgde met 26 doelpunten in de Premier League.

Slot legt uit hoe het in zijn werk ging bij United: "Ferguson had Van Persie en Javier Hernández, alias Chicharito, als spitsen en zei dan tegen Chicharito: over drie wedstrijden spelen we tegen Chelsea en die dag heb ik jóú nodig. Dan moet jíj er voor mij staan." De trainer past die strategie nu blijkbaar ook toe bij Feyenoord, net zoals zijn PSV-collega dat doet: "Bosz deed onlangs zoiets met Ricardo Pepi, bij PSV spits achter Luuk de Jong. De jonge Amerikaan kreeg ruim voor de Champions League-wedstrijd tegen Arsenal-thuis al te horen: jij gaat in dat duel starten, maar je hebt lang niet gespeeld, het lijkt me het beste dat je eerst op maandagavond een wedstrijd met de beloften speelt", schrijft AD-journalist Maarten Wijffels.