Peter Bosz moet PSV-aanvallers definitief missen in kraker tegen Feyenoord

PSV-trainer Peter Bosz kan komende zondag in de kraker tegen Feyenoord definitief geen beroep doen op . De aanvaller maakte vorige week op bezoek bij FC Twente zijn rentree, maar heeft te maken gekregen met een terugslag. Lang moest het treffen met Sevilla in de Champions League al aan zich voorbij laten gaan en ontbreekt dus ook in de topwedstrijd in De Kuip. Ook is niet van de partij.

Lang verruilde Club Brugge afgelopen zomer voor PSV en had weinig tijd nodig om de harten van het Eindhovense publiek te veroveren. Hij was in zijn eerste officiële wedstrijd - de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord - meteen trefzeker en bezorgde zijn nieuwe werkgever daarmee de eerste prijs van het seizoen. Ook in het eerste competitieduel met FC Utrecht was het raak voor de dribbelaar. Lang was niet te houden tijdens zijn eerste weken in Eindhoven, maar worstelde ondertussen wel met zijn fitheid. Op 8 oktober kreeg hij in de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam opnieuw last. Hij moest zich al in de eerste helft laten vervangen en stond vervolgens bijna twee maanden aan de kant.

Artikel gaat verder onder video

De oud-Ajacied keerde vorige week in de topper tegen FC Twente (0-3) dus terug binnen de lijnen, maar zal er op bezoek bij Feyenoord niet bij zijn. Bosz vertelt vrijdagmiddag op de persconferentie dat PSV geen risico gaat nemen met de dribbelaar en per week gaat bekijken hoe het met hem gaat. Lang is niet de enige aanvaller die ontbreekt bij PSV in de uitwedstrijd tegen Feyenoord. Bosz kan eveneens geen beroep doen op Lozano. De Mexicaan moest zich woensdagavond op bezoek in Sevilla vlak voor rust laten vervangen. Een hamstringblessure houdt hem voorlopig aan de kant. Bosz weet nog niet hoeveel weken Lozano niet inzetbaar zal zijn, maar wel PSV hem 'geen anderhalve maand gaat missen'. Bij PSV vreesde men voor een langdurige absentie, maar de schade 'valt gelukkig mee'.