Peter Bosz verklapt basisklant bij PSV tegen Arsenal: 'Golden rule' treedt weer in werking

schoof maandagmiddag aan op de persconferentie van PSV naar aanleiding van het thuisduel met Arsenal in de groepsfase van de Champions League. Dan weet je vaak hoe laat het is. Een speler die daags voor een wedstrijd de pers te woord staat heeft een basisplaats. Dat is de algemene regel in het voetbal en dat geldt ook bij PSV. Peter Bosz heeft verklapt dat Tillman in ieder geval aan de aftrap verschijnt.

Hoewel PSV met Guus Til Ismael Saibari en Isaac Babadi al goed bezet was op de nummer 10-positie, besloot het met Tillman nóg een aanvallende middenvelder naar Eindhoven te halen. De international van de Verenigde Staten verruilde Bayern München op huurbasis voor PSV, dat de optie bedong om hem na dit seizoen definitief over te nemen. Tillman laat vooralsnog een goede indruk achter. Een vaste basisplaats heeft hij nog niet weten te heroveren, maar in de minuten die hij maakt, stelt hij niet teleur. Zo was hij in 454 minuten in de Eredivisie goed voor vijf doelpunten en twee assists.

Tillman mocht van Bosz in de Champions League al tweemaal aan de aftrap verschijnen - thuis tegen Sevilla en op bezoek bij RC Lens - en dat is dinsdagavond in de laatste groepswedstrijd tegen Arsenal dus ook het geval. “PSV gaat morgen met Tillman beginnen, verklapt Bosz. Hij heeft een basisplek. ‘The golden rule’ doet dus weer opgeld”, schrijft PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Tillman had afgelopen donderdag in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen ook al een basisplaats.

Aantal afwezigen en vraagtekens bij PSV

Waar Tillman zich dus kan verheugen op een basisplek tegen Arsenal, hoeven PSV-supporters geen rekening te houden met speeltijd voor Noa Lang, Hirving Lozano en Armel Bella-Kotchap. Lang maakte eind vorige maand op bezoek bij FC Twente zijn rentree binnen de lijnen, maar kreeg in de aanloop naar het duel met Sevilla een terugslag en verdween daardoor weer in de lappenmand. Lozano viel in Spanje geblesseerd uit en had de ontmoeting met Arsenal door een schorsing sowieso gemist. Bella-Kotchap staat al geruime tijd aan de kant. Jerdy Schouten is nog een vraagteken voor het treffen met de huidige nummer twee van Engeland. Jordan Teze gaat na zijn botsing tegen Feyenoord in ieder geval weer meetrainen. “Als hij daarin honderd procent is, kan hij spelen”, aldus Bosz.