Sky Sports komt met 'Breaking news' over opvolger Ten Hag

Erik ten Hag staat momenteel volop onder druk bij Manchester United. De coach van The Red Devils is uitgeschakeld in de Champions League en ook in de Premier League was er dit weekend de zoveelste dreun tegen Bournemouth. Met Liverpool-uit in het vooruitzicht staat de Nederlandse coach op de rand van de afgrond. Volgens Sky Sports staat zijn vervanger al klaar: Graham Potter.

Het Engelse medium brengt het donderdag naar buiten als ‘breaking news’. Als Ten Hag bij Manchester United ontslagen wordt door Sir Jim Ratcliffe, dan wil de kersverse deeleigenaar van de Engelse club doorschakelen naar Potter. Daarbij is het nog niet zeker dat de Nederlander moet verkassen, maar zijn steun is grotendeels al afgebrokkeld.

Potter werd vorig seizoen al snel ontslagen bij Chelsea, dat hem aanstelde als opvolger van Thomas Tuchel na zijn goede prestaties bij Brighton & Hove Albion. Eerder was Potter actief bij Swansea City, jarenlang bij het Zweedse Östersunds FK en Leeds Carnegie. Eerder werd ook Julen Lopetegui serieus genoemd als topkandidaat bij Manchester United.

Ten Hag slaagt er in zijn tweede seizoen in Manchester nog niet in om de torenhoge verwachtingen waar te maken. In december bedraagt staat hij met zijn elftal op de zesde plaats in de Premier League, met een achterstand van tien punten op koploper Liverpool. Bovendien is de club door Newcastle United uitgeschakeld in de League Cup die vorig seizoen nog werd gewonnen en zit het Europese avontuur er na de groepsfase van de Champions League dus óók al weer op.