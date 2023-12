'Oud-bondscoach van Spanje staat klaar om Ten Hag op te volgen bij Manchester United'

Na de roemloze Europese uitschakeling staat de positie van Erik ten Hag bij Manchester United alleen maar meer onder druk. Hoewel de Nederlandse trainer nog altijd in het zadel zit, speculeert het Spaanse Relevo al volop over zijn opvolging. Het medium schuift daarbij Julen Lopetegui nadrukkelijk naar voren. De oud-doelman was in het verleden onder meer bondscoach van Spanje, trainer van Real Madrid en Sevilla en deed bij Wolverhampton Wanderers al ervaring in de Premier League op.

Ten Hag slaagt er in zijn tweede seizoen in Manchester nog niet in om de torenhoge verwachtingen waar te maken. In december bedraagt staat hij met zijn elftal op de zesde plaats in de Premier League, met een achterstand van tien punten op koploper Liverpool. Bovendien is de club door Newcastle United uitgeschakeld in de League Cup die vorig seizoen nog werd gewonnen en zit het Europese avontuur er na de groepsfase van de Champions League dus óók al weer op.

Lopetegui is volgens Relevo 'in een uitstekende positie' om de volgende trainer van Manchester United te worden, als de club inderdaad zou besluiten om afscheid te nemen van Ten Hag. De Spanjaard is sinds augustus vrij man omdat hij vertrok bij de Wolves, waar hij niet de spelers mocht aantrekken die hem waren beloofd. Recent liet hij een 'sappig' aanbod van 18 miljoen euro uit Saudi-Arabië schieten omdat het zijn intentie zou zijn om zijn loopbaan in Engeland voort te zetten, zo schrijven de journalisten Sergio Santos en Alfredo Matilla tenminste.

Keeper

In zijn actieve loopbaan stond Lopetegui vanaf eind jaren '80 onder contract bij zowel Real Madrid (1985-1991) als FC Barcelona (1994-1997), maar bij beide grootmachten wist hij het nooit tot eerste keeper te schoppen. Dat was hij wél bij Logroñes, waarvoor hij tussen 1991 en 1994 speelde, en Rayo Vallecano, waar hij in 1997 tekende en zijn loopbaan in 2002 afsloot.

Trainer

Bij datzelfde Vallecano begon hij een jaar na zijn afscheid aan zijn trainersloopbaan. Via Real Madrid B en verschillende Spaanse nationale jeugdelftallen belandde hij in 2014 bij FC Porto, waar het bereiken van de kwartfinale van de Champions League in het seizoen 2014-15 het hoogtepunt vormde. Vervolgens werd hij bondscoach van Spanje, waarmee hij zich kwalificeerde voor het WK van 2018. Nog voor het toernooi begon maakte Real Madrid bekend dat Lopetegui was aangesteld als opvolger van Zinedine Zidane, waarop de Spaanse bond besloot hem luttele dagen voor de start van het eindtoernooi op straat te zetten. In Madrid hield hij het vervolgens nog geen half jaar vol, waarna hij in 2019 aantrad bij Sevilla, waarmee hij in zijn eerste seizoen de Europa League op zijn naam schreef.