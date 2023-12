PSV dreigt uitblinker komende zomer kwijt te raken: 'Dat kan de zaak blokkeren'

PSV dreigt een van de uitblinkers van de eerste seizoenshelft volgend seizoen kwijt te raken. (21) wordt deze jaargang gehuurd van Bayern München waarbij de Eindhovenaren een optie tot koop bedongen, maar clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad schrijft dat trainer Peter Bosz zich daarmee nog niet rijk zou kunnen rekenen.

"Tillman kost aan het eind van dit seizoen tussen de 12 en 14 miljoen euro, als PSV hem van Bayern München over zou willen nemen", schrijft Elfrink. In zijn huurcontract zouden echter mogelijk bepalingen zijn opgenomen waardoor de Duitse Rekordmeister daar een stokje voor zou kunnen steken: "De kans is aanwezig dat er clausules in die optie zitten, waardoor een aankoop voor dat bedrag tóch niet door kan gaan en Bayern de zaak kan blokkeren", leest het. Daarvoor zou de club dan wel gecompenseerd worden: "PSV incasseert in dat geval normaal gesproken wel een pak geld, maar over bedragen of exacte voorwaarden spreekt de club niet."

Vorig seizoen kwam PSV Tillman al tegen in de voorrondes van de Champions League. In de play-offs om deelname aan het miljardenbal versperde de in Duitsland geboren Amerikaan PSV met het Schotse Rangers FC de weg naar de groepsfase. Daarin zou de ploeg van toenmalig trainer Giovanni van Bronckhorst troosteloos onderaan eindigen in de groep van Ajax met een ontluisterend doelsaldo van -21 (één gemaakt, 22 tegen). Deze jaargang kwam de aanvallende middenvelder annex buitenspeler twintig keer in actie voor PSV, waarin hij vijf keer scoorde en evenzoveel assists leverde.

Dest

Behalve Tillman komt ook Sergiño Dest dit seizoen op huurbasis uit voor PSV. De bij Ajax opgeleide back kan in de zomer van 2024 voor zo'n tien miljoen euro worden overgenomen van FC Barcelona, zo werd eerder al duidelijk. Of ook in zijn geval een contractuele bepaling een definitieve overgang in de weg zou kunnen staan, is echter niet bekend, schrijft Elfrink: "Ook over de clausules van die optie zijn door PSV geen mededelingen gedaan." Hij stelt dat de genoemde bedragen voor PSV wel gunstig zouden zijn: "Beide spelers presteren op dit moment uitstekend en lijken op de transfermarkt meer waard dan het bedrag dat PSV met Bayern en FC Barcelona (voor Dest) is overeengekomen."