PSV kwam hartverwarmende belofte aan familie Thijs Slegers na: 'Diep onder de indruk van het gebaar'

Thijs Slegers verloor in maart dit jaar op 46-jarige leeftijd de strijd tegen leukemie. De perschef van PSV zou vandaag (zaterdag 30 december) 47 zijn geworden. Het Eindhovens Dagblad stond stil bij het overlijden van Slegers en omschrijft een hartverwarmend gebaar van de selectie van PSV.

Door het verlies van Slegers verloor Sylvia de zekerheid op behoud van hun woning, in Veldhoven. Zonder het inkomen van Thijs kon de woning niet meer betaald worden. Dankzij de spelersgroep van PSV kwam hier verandering in, zo meldt het Eindhovens Dagblad. “Op een avond in maart zat ze samen met haar man Thijs aan exact hetzelfde meubelstuk, in het bijzijn van voormalig algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV en een accountant.”

Artikel gaat verder onder video

Het drietal was bezig met een berekening van hoe het gezin in de toekomst onbezorgd zou kunnen wonen, toen plotseling Luuk de Jong voor de deur stond. “Alles komt goed. Wij als spelersgroep gaan jullie helpen. Iedereen doet mee”, vertelde de aanvoerder van PSV, waarna er een korte stilte viel in huize Slegers.

“Ik was zelf emotioneel, de accountant en Luuk de Jong ook. Sylvia en Thijs huilden. Thijs was diep onder de indruk van het gebaar”, zegt Sylvia. “De spelersgroep van PSV heeft op deze manier een bijdrage geleverd om ons te helpen en daarmee was de puzzel opgelost. Waar vind je zoiets? Het was een heel bijzonder moment voor ons allemaal.”