PSV maakt indruk: 'Hij liet werkelijk de fraaiste dingen zien, hij lijkt het geld meer dan waard'

De Nederlandse ochtendkranten delen complimenten uit aan PSV voor het optreden van dinsdagavond tegen Arsenal. De Eindhovenaren stelden een aantal wisselspelers op, die zich uitstekend staande hielden in de Champions League. Vooral oogstte veel lof in het Philips Stadion.

Journalist Willem Vissers van De Volkskrant zag de middenvelder, die dit seizoen van Bayern München gehuurd wordt, uitblinken in het rood-witte tenue van de Eindhovenaren: “Alleen al voor de passes van Tillman, de Amerikaan die gratie combineert met een pass om bij te zetten in de eregalerij van het voetbal, was het de moeite waard om PSV - Arsenal te aanschouwen. Zoals hij loopt – het is eerder een kwestie van schrijden – en de bal met gevoel toucheert, is waarlijk genieten”, schrijft Vissers in zijn analyse. Buitenkant, binnenkant, wreef, het kost hem ogenschijnlijk geen moeite.”

Artikel gaat verder onder video

In de ogen van de journalist heeft PSV bewezen een uitstekende, brede, selectie te hebben. Daar is verslaggever Jeroen Kapteijns het mee eens: “Ook de reserves die nog maar weinig hebben gespeeld dit seizoen, lieten zien zich de spelprincipes van Bosz goed eigen te hebben gemaakt”, concludeerde de journalist van de ochtendkrant. In het Eindhovens Dagblad is er net als in De Volkskrant speciaal aandacht voor het optreden van Tillman tegen de Engelsen.

“Met de passing van Malik Tillman was bij PSV in ieder geval helemaal niks mis. De Amerikaan oogt soms misschien wat flegmatiek, maar laat aan de bal werkelijk de fraaiste dingen zien”, schrijft clubwatcher Rik Elfrink, die weet dat PSV de middenvelder deze zomer voor een bedrag tussen de twaalf en veertien miljoen kan overnemen: “Dat geld lijkt hij meer dan waard”, is zijn conclusie.