PSV-trainer Bosz corrigeert vragensteller Schildkamp live op tv

PSV-trainer Peter Bosz was zeer tevreden over het optreden van . De middenvelder stond opgesteld in het centrum van de achterhoede en deed het goed. Zo goed zelfs, dat de oefenmeester ESPN’s vragensteller Vincent Schildkamp verbeterde.

Toen Schildkamp vroeg of Schouten 'tamelijk soeverein' het duel doorstaan had, schudde Bosz het hoofd. “Nee, niet tamelijk. Helemaal!”, verbeterde de coach de journalist. “Volledig soeverein. Jerdy is een middenvelder, daar gaat hij de meeste wedstrijden spelen. Maar hij kan ook achterin spelen en daar hebben we hem een aantal keer nodig gehad dit seizoen, zoals vandaag. Hij kan beide.”

Dat was nodig om onder de druk van Feyenoord uit te komen. Bosz: “We wilden van achteruit aan het voetballen komen. Als je alleen verdedigt en de bal naar voren schiet, zoals we in de slotfase deden, dan ga je een moeilijke wedstrijd spelen. We hebben geprobeerd om ons onder de druk vandaan te voetballen en dat hebben we aardig gedaan.”

PSV staat door de zege tien punten voor op Feyenoord. “Een ongelofelijke reeks”, glimlachte Bosz, die PSV de gelukkigste vond in De Kuip. Dat de titelstrijd al is beslist, is volgens hem echter onjuist. “Dat is onzin. We hebben maar veertien wedstrijden gespeeld, nog twintig te gaan. We zijn nog niet eens op de helft, dus doe maar rustig aan.”