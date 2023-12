Bosz ging uiteten met Van Gaal: 'Toen riep Louis: FOUT! Je had hem weg moeten sturen'

Louis van Gaal is van mening dat Peter Bosz in zijn tijd als trainer van Borussia Dortmund niet goed is omgegaan met de ‘kwestie’ . De aanvaller leek in eerste instantie in de zomer van 2017 te gaan vertrekken, maar bleef uiteindelijk ‘gewoon’ actief in Duitsland. Toen Aubameyang zag dat zijn teamgenoot wél een transfer maakte, begon hij er met de pet naar te gooien en de regels aan zijn laars te lappen. Van Gaal vindt dat Bosz destijds strenger had moeten optreden.

Bosz trok na één seizoen (2016/17) als trainer van Ajax de deur van de Johan Cruijff ArenA achter zich dicht en stapte over naar Borussia Dortmund. De coach uit Apeldoorn beleefde een prima start in Duitsland. De eerste zeven wedstrijden leverden negentien punten op. Borussia Dortmund won met 0-3 bij VFL Wolfsburg en versloeg ook 1. FC Köln en Borussia Mönchengladbach met grote cijfers. Maar halverwege de eerste seizoenshelft kwam de klad erin. En flink ook. Na acht competitieduels zonder zege vond Borussia Dortmund het mooi geweest en werd Bosz op straat gezet.

Van Gaal wilde niet heel lang na het ontslag van Bosz in het Signal Iduna Park weten hoe het mis kon gaan. “Geweldig begonnen aan het seizoen, goed voetbal, vijf punten voor op Bayern München. Ik vertelde hem mijn ervaring”, zegt Bosz in een uitgebreid interview met het Algemeen Dagblad. “Bij mijn komst zei technisch directeur Michael Zorc dat er nog één speler weg zou gaan. Aubameyang, die belachelijk veel goed kon verdienen in China. Maar in de voorbereiding trok Dortmund alsnog de stekker uit de onderhandelingen. De nieuwe boodschap werd: salarisverhoging voor Auba en niemand gaat meer weg.”

“Oké, we beginnen als een speer, Auba scoort volop, maar op een dag ontbreekt ineens Dembélé op de training”, vervolgt Bosz. Het was de zomer van de duizelingwekkende transfer van Neymar, die FC Barcelona voor 222 miljoen euro verruilde voor FC Barcelona. De Catalanen moesten daardoor op zoek naar een nieuwe vleugelspeler en kwamen in hun zoektocht uit bij Dembélé. De Fransman zag een overstap naar FC Barcelona wel zitten, maar Borussia Dortmund wilde in eerste instantie niet meewerken aan een vertrek van de aanvaller. “We kregen drie dagen geen contact, tot er een foto opdook: Dembélé was in Monaco aan het praten met Barcelona. Hij ging weg.”

Dat Dembélé wél zijn transfer kreeg, schoot bij Aubameyang in het verkeerde keelgat. Bosz vertelt dat de spits een dag na het vertrek van Dembélé een minuut te laat komt op de training. De dag daarop wéér. “Hij zegt: ‘Trainer, heeft niks met jou te maken, hoor, maar de club is niet eerlijk.’ Maar oké, hij snapte mij ook. Dag erop: toch weer minuut te laat. Hij bleef wel scoren, maar dat ging zo door en toen hij daags voor een wedstrijd ook nog twee uur lang een commercial ging opnemen op het trainingsveld, was ik er klaar mee. Ik zei dat ik hem voor die wedstrijd schorste.”

Dat was het moment dat Van Gaal ‘opveerde’. De oud-trainer van onder meer Ajax, FC Barcelona en Bayern München wilde van Bosz weten wat hij vervolgens deed. “Ik: ‘Op zondag met het hele team en Aubameyang gezeten.’ Louis: ‘En toen?’ Ik: ‘Toen heeft-ie vanaf maandag weer meegetraind.’ Riep Louis: ‘FOUT! Je had hem weg moeten sturen!’ ‘Ja, maar hij is later in de winter voor 65 miljoen naar Arsenal gegaan. Er was ook een economisch belang’, zei ik. ‘Oké’, zei Louis. ‘Doe je het niet. En nou ben jij weg…’ Daar heb ik dus van geleerd. De situatie werd vergif in de groep. Die voelde zich ook in de steek gelaten”, aldus Bosz.