Ralf Seuntjens keert in 2024 terug op Nederlandse velden

keert terug op de Nederlandse velden. De 34-jarige spits maakt zijn comeback bij De Graafschap. In Doetinchem tekent hij een contract tot het einde van het seizoen.

Het is de tweede keer dat Seuntjens in dienst van De Graafschap treedt. Eerder kwam hij van 2019 tot 2021 voor de club uit Doetinchem.

Via NAC Breda stapte Seuntjens in maart 2022 over naar FC Imabari. Net begonnen aan zijn Japanse avontuur werd in mei vorig jaar een tumor ontdekt bij Seuntjens. De aanvaller keerde halsoverkop terug naar Nederland, waar hij een zwaar behandeltraject met operaties en chemo's onderging.

In januari gaf Seuntjens een hartverwarmende update over zijn gezondheidssituatie: de activiteit van zijn lymfeklierkanker was verdwenen, waardoor hij eindelijk weer vooruit kon kijken. Een maand later dook hij op bij Sparta Rotterdam, waar hij van Maurice Steijn de kans kreeg om weer fit te worden alvorens naar Japan terug te keren. In juni maakte hij zijn rentree bij Imabari.

Nu keert Seuntjens bij De Graafschap terug naar Nederland. Eerder kwam de spits ook uit voor RBC Roosendaal, FC Den Bosch, Telstar en VVV-Venlo.